OSN: Spotřeba uhlí v Asii může ohrozit boj se změnou klimatu

Bangkok - Stále větší spotřeba uhlí v Asii by mohla ohrozit pokrok v boji proti katastrofickým důsledkům klimatické změny. Uvedl to náměstek tajemníka Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) Ovais Sarmad, píše agentura Reuters. Svůj komentář Sarmad pronesl v době, kdy se v Bangkoku koná setkání vůdců asijských zemí, na kterém se mluví o způsobech jak posílit regionální i globální boj se změnou klimatu.

"V tomto regionu jsou stále některé země, které spoléhají na uhlí a fosilní paliva jako na zdroj energie - a v některých oblastech stále více," připomněl Sarmad. "To je velice, velice vážný problém, protože by to mohlo vymazat veškerý postup, kterého bylo dosaženo na jiných místech světa," dodal.

Podle Reuters roste v rozvojových zemích, jako například v Indii, na Filipínách či ve Vietnamu, poptávka po elektrické energii. Tyto státy se ve snaze pokrýt svou sílící spotřebu energie obrací především k uhlí. Zatímco v některých zemích se zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů energie, v celosvětové výrobě elektřiny tvoří stále malou část, která by se mohla i zmenšovat.

Pařížská klimatická dohoda z roku 2015 má za cíl udržet vzestup průměrné globální teploty co nejvíce pod dvěma stupně Celsia, přičemž usiluje o stanovení cíle na 1,5 stupně. Současné nastavení by podle vědců mohlo vést k oteplení o tři stupně Celsia do konce tohoto století.

Vědci varují, že takové oteplení by mohlo posunout klimatický systém blíže k nevratným bodům zlomu. Zvýšilo by se tím riziko zničených sklizní, nucené migrace, masového vyhynutí druhů či kolaps ekosystémů. Některým asijským městům, například Bangkoku, Jakartě či Manile, navíc kvůli rostoucí hladině oceánu hrozí zaplavení.

"Na všech úrovních je potřeba radikálních, ambiciózních činů, které přinesou velkou změnu. Máme velice málo času," řekl Sarmad.

Po konferenci v Bangkoku bude za několik týdnů následovat klimatický summit OSN v New Yorku a v prosinci klimatická konference v Chile (COP25).