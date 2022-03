OSN prověřuje, zda by měl být Velký bariérový útes zařazen mezi ohrožené památky

Canberra - Tým expertů OSN dnes zahájil inspekci Velkého bariérového útesu, který by Výbor pro světové dědictví UNESCO mohl zařadit mezi ohrožené přírodní památky. Odborníci mají během své návštěvy posoudit, zda australská vláda dělá dost pro ochranu útesu před různými nebezpečími, včetně změn klimatu, píše agentura AFP-

Podle expertů korálům v útesu škodí především stoupající teplota mořské vody, která způsobuje blednutí korálových kolonií. Barvu útesu dodávají řasy, které také korálům dopravují výživné látky z mořské vody a díky nimž korálové kolonie rostou. Když je voda v oceánu příliš teplá, koráli se začnou řas zbavovat. Lehce vybledlí koráli se mohou při poklesu teploty vody ještě vzpamatovat, hůře postižení "hladovějící" koráli jsou náchylnější k nemocem a hynou.

Austrálie bojuje proti zařazení Velkého bariérového útesu na seznam ohrožených památek již léta. Canberra se obává, že pokud by mezi ohrožené památky útes zařazen byl, mohlo by to v očích cestovatelů snížit jeho atraktivitu. Loni v létě nakonec UNESCO Velký bariérový útes na seznam ohrožených památek nezapsalo, mohlo by tak ale učinit letos v červnu.

"Situace některých částí útesu je tak špatná, že tento rok v nich ani nebudeme sledovat další blednutí, protože tam už zbývá jen minimum korálů," prohlásil expert na tyto živočichy Scott Heron z Univerzity Jamese Cooka. "V tomto desetiletí musíme naléhavě jednat v otázce klimatických změn," dodal.

Velký bariérový útes lemuje severovýchodní pobřeží Austrálie. Je to největší komplex korálových útvarů na světě - rozkládá se na ploše přesahující 334.000 kilometrů čtverečních, a zabírá tak větší plochu než Itálie. Je domovem více než 1500 druhů ryb, 411 druhů korálů a desítek dalších živočišných druhů. Na seznam světového dědictví UNESCO byl zapsán v roce 1981.