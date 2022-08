OSN oznámila prodloužení příměří v Jemenu o další dva měsíce

Saná - Znepřátelené strany bojující proti sobě v jemenské válce se dohodly na dalším prodloužení dvouměsíčního příměří. Podle agentury Reuters to dnes oznámil zvláštní zmocněnec OSN Hans Grundberg.

První klid zbraní po šesti letech začal v Jemenu platit 2. dubna, naposledy byl prodloužen v červnu. Nové příměří, které by mělo platit od 2. srpna do 2 října, "zahrnuje slib, že znepřátelené strany zintenzivní jednání s cílem co nejdříve dosáhnout rozšířené dohody o příměří", uvedl v prohlášení Grundberg.

Jemenská válka začala roku 2014, když šíité, podporovaní Íránem, obsadili Saná a začali postupovat do dalších částí Jemenu. Následující rok se na stranu vlády připojila arabská koalice vedená Saúdskou Arábií, a vytvořila tak sunnitskou protiváhu šíitům.

Podle odhadů boje nepřežily desítky tisíc lidí a 80 procent z 29 milionů obyvatel země potřebuje humanitární pomoc. Příměří sice nepřineslo úplný klid zbraní, násilnosti na obou stranách konfliktu se ale výrazně snížily. Umožněno bylo zásobování a obnova některých služeb.