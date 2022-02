OSN letos potřebuje na boj proti covidu v chudých zemích 16 mld. dolarů

Ženeva - Programy OSN letos potřebují na boj proti pandemii covidu-19 v chudých zemích alespoň 16 miliard dolarů (zhruba 340 miliard korun). Uvedla to agentura DPA s odkazem na středeční prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO). Peníze mají posloužit na nákup vakcín, testů i léků proti nemoci covid-19.

"Věda nám poskytla prostředky pro boj proti covidu-19. Pokud se nám je podaří sdílet solidárně na globální úrovni, letos by mohla skončit zdravotnická krize vyvolaná nemocí covid-19," uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Podle bývalého britského premiéra Gordona Browna, který je finančním vyslancem WHO, je 16 miliard dolarů jen zlomkem škod, které způsobila pandemie v posledních dvou letech ve světě. Přes 90 procent prostředků by měly poskytnout státy Evropské unie a země ze skupiny G20. OSN by chtěla za tyto peníze pořídit alespoň 600 milionů dávek vakcín proti covidu-19 či stovky milionů testovacích sad.

WHO dlouhodobě kritizuje nerovnou distribuci vakcín na světě. Organizace také opakovaně vyzvala bohaté země, aby podpořily očkování v chudších zemích. V oblastech s nízkou proočkovaností totiž existuje riziko vzniku nových variant koronaviru. WHO chce, aby do konce první poloviny letošního roku bylo naočkováno alespoň 70 procent světové populace.

WHO také vyzvala státy, aby nebraly na lehkou váhu novou variantu omikron, která podle řady odborníků způsobuje mírnější průběh nemoci covid-19. Organizace uvedla, že od konce listopadu, kdy se nová varianta začal šířit z Afriky na další kontinenty, v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo na světě zhruba 500.000 lidí. Od té doby WHO zaznamenala také 130 milionů případů koronavirové nákazy.