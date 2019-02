New York - Severokorejský režim požádal mezinárodní humanitární organizace o potravinovou pomoc, jejíž nutnost vyvolala údajně nepřízeň počasí a mezinárodní sankce. Oznámil to ve čtvrtek v New Yorku mluvčí OSN Stéphane Dujarric. Izolovanému komunistickému režimu podle něj chybí 1,4 milionu tun potravin, hlavně rýže, pšenice, brambor a sojových bobů.

Údaje o potravinové nouzi Severní Korea poskytla OSN. Severokorejská mise v prohlášení zdůvodnila potravinovou nouzi vysokými teplotami, suchem, záplavami a sankcemi. Příděly potravin prý režim musel snížit na téměř polovinu z 550 gramů na 300 gramů na osobu a den. Podle odhadů OSN hladoví 41 procent obyvatel KLDR.

Světová organizace "vyjádřila a bude nadále vyjadřovat znepokojení nad zhoršující se situací ve sféře severokorejské potravinové bezpečnosti," řekl mluvčí. OSN je s Pchjongjangem ve styku "na různých úrovních" a přesvědčuje tamní vládu, aby "pochopila dopad (nedostatku potravin) na nejohroženější část obyvatel a neprodleně humanitární situaci napravila," konstatoval Dujarric.

Severní Korea je dlouhodobě vystavena mezinárodním sankcím včetně sankcí vyhlášených OSN. Vyvolaly je opakující se zkoušky jaderných a raketových zbraní, jimiž režim rozšiřuje svůj arzenál. Loni v létě se severokorejský vůdce Kim Čong-un zavázal k denuklearizaci, nicméně konkrétní kroky podle západních médií KLDR v tomto směru nepodnikla.