OSN: Bělorusko povolí transport ukrajinského obilí přes své území

New York/Minsk - Bělorusko přes své území umožní transport ukrajinského obilí určeného na export tak, aby mohlo být vyváženo do světa z litevských přístavů. Minsk si přitom neklade žádné předběžné podmínky, oznámil dnes v New Yorku podle agentury DPA generální tajemník OSN António Guterres po setkání s náměstkem běloruského ministra zahraničí Juryjem Ambrazevičem.

Ambrazevič zároveň zopakoval prosbu své vlády, aby Bělorusko mohlo vyvážet hnojiva, na něž se nyní vztahují sankce, sdělil v prohlášení mluvčí OSN Stéphane Dujarric.

Bělorusko je důležitým spojencem Ruska, které pokračuje ve vojenské agresi vůči Ukrajině. Moskva i Minsk čelí západním sankcím. Ukrajina nyní vyváží své obilí z černomořských přístavů na základě dohody o vývozu obilí a hnojiv, kterou v červenci pomohly s Ukrajinou a Ruskem dojednat OSN a Turecko.