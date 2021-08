Osmý ročník festivalu Slavonice Fest zahájily dvě vernisáže

Slavonice (Jindřichohradecko) - Dvěma vernisážemi začal dnes osmý ročník festivalu Slavonice Fest na Jindřichohradecku. Po loňské omezené formě letos nabízí sedm desítek filmů, koncerty, debaty, autorská čtení i festivalovou tvůrčí dílnu. Připraveno je sedm promítacích sálů. Zakončení v podobě projekce snímku, který získá cenu diváků, je na programu v neděli vpodvečer.

"Skoro jsme se vrátili do plné podoby programu, vynechali jsme pouze velké koncerty v kulturáku s ohledem na to, že dlouho nebylo jasné, jaká budou platit opatření a jaká budou omezení," řekla ČTK za pořadatele Barbara Trojanová. Hudební program se letos celý bude konat ve vesničce Maříž u rakouských hranic. Vystoupí Lenka Nová, skupina Květy, Karel Plíhal, Radůza či kapela Progres 2.

Právě v Maříži na zahradě u kapličky odhalil v rámci zahájení festivalu nové dílo nazvané Hubička sochař Martin Ceplecha. "Je to nápad ze života. Několik let to leželo v ateliéru a překáželo, nakonec jsem to před týdnem dodělal," řekl ČTK autor, který tvoří z kovu, dřeva, kamene. "Tohle je měděný plech, který se vytepal, sletoval a udělalo to tvar, který je lépe vidět než popisovat. Při té hubičce ty dvě tváře jakoby na sebe slintají," poznamenal. "Jsem moc spokojený, přijelo dost lidí. Pořádáme festival několik let a byla by škoda, kdyby taková akce zanikla," zdůraznil.

Součástí festivalu je přeshraniční projekt Zase spolu podpořený z evropského fondu, díky němuž se mohou konat akce i v nedaleké rakouské obci Fratres. Tam se dnes odpoledne uskutečnila vernisáž malíře a sochaře Jaroslava Róny. Zajíždět tam bude stejně jako do Maříže festivalový autobus.

V programu filmového maratonu byl dnes jako první snímek režiséra Ondřeje Trojana Bourák následovaný afterparty s dýdžejkou ANCHE ER. Diváci si mohou vybrat z 71 filmů. Mezi nimi je několik předpremiér včetně dobrodružného snímku Spící město, jehož projekci uvedou tvůrci v čele s režisérem Danem Svátkem. Na programu jsou snímky z české i světové produkce, novinky, ale třeba i film z roku 1937. Nechybí dokumenty. Olga Sommerová přijede představit své dílo věnované Jiřímu Suchému, Barbora Chalupová uvede dokument Zákon lásky.

Do kina se letos podle Trojanové vejdou všichni. K dispozici je mobilní aplikace, která ukáže deset minut před zahájením projekce, kde je ještě volno. Počítat musí návštěvníci sálů s kontrolou potvrzení o negativním testu na covid-19 nebo prodělání onemocnění v době ne delší než 180 dní od akce či o dokončeném očkování proti koronaviru, od něhož uběhlo nejméně 14 dní. "Pokud si návštěvníci zakoupí akreditaci a u toho ukážou jeden z těchto dokladů, dostanou pásku na ruku a už se nemusí prokazovat před projekcí, tím by se mělo odbavení zrychlit," uvedla Trojanová. Testovací místo je v místní stomatologické ordinaci.

Na své si přijdou letos znovu i děti. Připravena je sekce s dětmi do kina a sekce Česká televize pro nejmenší. Od čtvrtka do soboty se vždy od 15:00 do 17:00 budou konat tvůrčí dílny. "Celý rok jsme doufali, že se festival uskuteční. Definitivní rozhodnutí padlo až na začátku dubna. Dostali jsme se trochu do skluzu, ale vše nakonec máme. Lidé jsou trochu opatrnější, my věříme, že jich přijde dost," uvedla Trojanová.