Osmnáctka utrpěla ve čtvrtfinále MS s Kanadou debakl 3:10

Frisco (USA) - Česká hokejová reprezentace utrpěla ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let s Kanadou debakl 3:10. Favorizovaní zámořští hráči si vypracovali tříbrankový náskok již úvodních sedmi minutách. Pěti body za dvě branky a tři asistence se na výhře Kanady podílel patnáctiletý útočník Connor Bedard.

Svěřenci trenéra Jakuba Petra vyhráli na šampionátu v USA jeden z pěti zápasů a podruhé za sebou vysoko prohráli. Se základní skupinou se rozloučili porážkou 1:11 s Ruskem. Čekání na medailový úspěch na akci této věkové kategorie pokračuje, naposledy Češi uspěli v roce 2014, kdy skončili druzí.

"Nevěděli jsme úplně přesně, co od mistrovství můžeme čekat a co se může stát. Speciálně jsme to asi byli my a Německo, kde se soutěže moc nehrály. Kluci tady zvládli přípravný zápas se Švýcarskem i klíčový s Německem, překvapili sebe i nás v zápasech s Finskem i Amerikou. Ale ten konec je kaňka,“ řekl trenér Jakub Petr, který i po vysokých porážkách na závěr turnaje považoval za správné, že se jeho svěřenci snažili hrát aktivně. "Možná za to budu grilovaný, ale top týmy hrají tenhle styl hokeje a já jsme na to kluky připravoval, že budou unavení," poukázal Petr i na náročný program a rychlý sled utkání na MS.

Český tým, v jehož sestavě chyběl zraněný elitní obránce Jiříček, začal aktivně, již po 121 sekundách ale poprvé inkasoval. Gólmana Suchánka překonal po rychlé přihrávce zpoza branky Johnston.

Kanaďané vyučovali soupeře v efektivitě střelby. Po Altrichterově ztrátě přidal druhou branku Roulette a v čase 6:50 zvýšil na 3:0 Bedard. Nejmladší hráč na turnaji tečoval střelu Zhilkina a utkání předčasně skončilo pro Suchánka, který inkasoval třikrát z pěti střel.

Češi dokázali snížit z první přesilové hry, kdy se po Brabencově křížné přihrávce prosadil Pajer. Kanada ale získala tříbrankový náskok rychle zpět. Za obranu si najel Stankoven a prostřelil Šatného mezi betony.

"Byli jsme na zápas dobře připraveni, ale začali jsme špatně. Dostali jsme čtyři góly z šesti střel, to se pak hraje špatně. Bylo vidět, na jaké úrovni oni z pohledu střelby jsou. Takový začátek jsme si určitě nepředstavovali," řekl útočník Jakub Kos. "Snažili jsme se hrát pořád stejně, ale první tři čtyři góly nás stáli zápas," doplnil jej kapitán Jakub Šedivý.

Nejlepší tým základní skupiny A poté několik šancí neproměnil, na začátku druhé třetiny ale v přesilové hře přidal pátý gól. Bedard trefil tyč, Guenther ale puk pohotově dorazil.

Svěřenci trenéra Petra nerezignovali a nadále se snažili hrát aktivně. Ve 24. minutě byli odměněni, když se po zblokované střele prosadil Chmelař. Vzápětí hráli Češi dvě přesilové hry, v největší šanci však Pajera vychytal Gaudreau. "V této fázi jsme hráli hokej, jaký jsme chtěli. Rozhodly naše neproměněné šance. Měli jsme 32 střel a dáme tři góly. Oni měli stejně střel, ale lepší zakončení," poukázal Šedivý na poměr střel, který skončil jen 34:32 pro Kanadu.

Místo snížení a zdramatizování duelu se opět prosadili Kanaďané, podruhé se trefil Guenther. Od další pohromy poté Čechy zachránil Šatný, který zlikvidoval nájezd dvojice soupeřů a Bedardovo zakončení.

Ve 45. minutě se do další příležitosti dostal v početní výhodě Pajer, druhý gól však nepřidal. "Nesložili jsme zbraně, měli jsme několik šancí, jak se za stavu 5:2 vrátit do zápasu. Hlavně tu z levé strany. Netvrdím, že kdybychom dali gól, tak Kanadu porazíme, ale byl to druhý zlomový moment zápasu," řekl Petr a poukázal právě na šanci Pajera. "Na začátku třetí třetiny jsme hráli dobře, ale neprosadili jsme se a pak dostali další góly," řekl Šedivý.

Kanaďané byli mnohem efektivnější a dvakrát se prosadili v rychlém sledu z dorážek. Nejprve přidal další branku výborně hrající Bedard a poté uspěl i Winterton. Po minutě sice Szturc snížil, ale v pohodě hrající Kanaďané se prosazovali dále. Nakonec se jim podařilo nastřílet deset branek.

Česká republika - Kanada 3:10 (1:4, 1:2, 1:4)

Branky a nahrávky: 9. Pajer (Brabenec), 24. Chmelař (Szturc), 49. Szturc (Marcel, Svozil) - 3. Johnston (Bedard, McTavish), 5. Roulette, 7. Bedard (Zhilkin, McTavish), 11. Stankoven (Bedard), 22. Guenther (Bedard, Wright), 37. Guenther (Othmann, Del Mastro). 47. Bedard (Stankoven, McTavish), 48. Winterton (Roulette, Pinelli), 50. Harrison (Pinelli, Winterton), 54. Wright (Zellweger). Rozhodčí: Fernandez, Rekucki – Davis (všichni USA), Poljakov (Běl.). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:2. Diváci: 724.

ČR: Suchánek (7. Šatný) - Šedivý, D. Moravec, Svozil, Pinkas, Ticháček, Špaček - Szturc, Chmelař, Marcel - Brabenec, Kos, Marha - P. Moravec, Altrichter, Ryšavý - Pajer, Šapovaliv, Slavíček. Trenér: Jakub Petr.

Kanada: Gaudreau – Allan, Clarke, Del Mastro, Ceulemans, Zellweger, Richard, Matier – Guenther, Wright, Othmann - Stankoven, McTavish, Bedard - Stillman, Johnston, Pinelli - Winterton, Harrison, Roulette – Zhilkin. Trenér: Dave Barr.

Další čtvrtfinálové výsledky: Plano: Finsko - Švýcarsko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Branky: 40. Salminen, 51. Heimosalmi. Frisco: Švédsko - USA 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Branky: 34. a 42. Lysell, 4. M. Hävelid, 55. Moberg, 60. Rosén - 33. Pastujov, 59. Savage. Další program - semifinále (Frisco; SELČ): Středa 5. května: 23:00 Kanada - Švédsko. Čtvrtek 6. května: 03:00 Finsko - Rusko.