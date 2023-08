Osmnáctka podlehla ve finále Hlinka Gretzky Cupu Kanadě

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let, finále: Česko - Kanada, 5. srpna 2023, Břeclav. Liam Greentree z Kanady.

Břeclav - Čeští hokejisté na druhý triumf v historii Hlinka Gretzky Cupu hráčů do 18 let nedosáhli. Přes vyhranou úvodní třetinu podlehli v dramatické finálové bitvě v Břeclavi před 4711 diváky Kanadě 2:3 v prodloužení. Zápas rozhodl až v čase 79:53 Malcolm Spence. Zámořský celek obhájil prvenství a vyhrál již počtyřiadvacáté z 32 ročníků. Češi mají první medaili po šesti letech.

"Pro kluky je to těžké. Všichni jsme chtěli vyhrát a je to zklamání. Čekáme, že se to ocení třeba později, ale teď jsme chtěli vyhrát. Zklamání je velké. Celkově vzato ale takový výsledek trenéra určitě zahřeje, z dobrého výsledku má každý radost," citoval server hokej.cz Davida Čermáka, jenž vedl osmnáctku na první akci.

Jeho svěřenci začali lépe. V deváté minutě se trochu se štěstím dostal k zakončení Adam Titlbach a otevřel skóre. Ve 13. minutě byli Kanaďané blízko vyrovnání. Zblízka zakončoval Ryder Ritchie, během celého turnaje výborně chytajícímu Jakubu Milotovi ale pomohla horní tyčka.

"Začátek jsme neměli úplně ideální, ale pak se to vyrovnalo. Myslím, že jsme hráli dobrý hokej," uvedl útočník Adam Benák.

V úvodu druhé části čeští mladíci trošku zaspali, jejich čtveřici rozebrali dva Kanaďané a Cayden Lindstrom sám proti Milotovi nezaváhal. Záhy měli domácí ideální možnost vzít si vedení zpět, jenže čtyřminutovou početní výhodu nevyužili. Před polovinou základní doby hráli přesilovku i Kanaďané, kapitán Berkly Catton vypálil, po velké skrumáži před českým brankovištěm mu kotouč vyplaval přímo na hokejku a Milota neměl šanci zabránit obratu.

"První třetinu nám chyběl pohyb. Kanada byla lepší, výborně bruslila. Od druhé třetiny už padla únava i na soupeře a hra se trošku vyrovnávala," uvedl trenér Čermák.

Na začátku třetí dvacetiminutovky ujel Spence, blafák do bekhendu ale zakončil vedle branky. Právě Spence se pak v 55. minutě provinil proti pravidlům a Matěj Kubiesa se postaral o vyrovnání. Výsledkově i herně naprosto vyrovnaná partie se tak přelila až do strhujícího prodloužení.

Hra tři na tři nabídla řadu dramatických momentů. Aktivní Maxmilian Curran mohl rozhodnout po 100 sekundách z ideální pozice mezi kruhy, ale nedal. V 73. minutě fauloval Roger McQueen, ostřelování kanadské branky při přesilovce čtyři na tři ale úspěch nepřineslo. Když už se blížil závěr první části prodloužení, ztratil kotouč Ondřej Kos, Spence tentokrát proti Milotovi zkusil blafák do forhendu a rozjásal Kanadu.

"Se štěstím jsme na konci vyrovnali a měli velkou šanci rozhodnout v prodloužení, ale tu jsme bohužel nevyužili. Soupeř měl v prodloužení více šancí než my. My jsme zase měli dvě minuty přesilovku čtyři na tři, v které jsme měli rozhodnout, ale nezahráli jsme ji dobře," mrzelo Čermáka.

"Měli jsme přesilovky, měli jsme v nich i nějaké šance a je škoda, že jsme s nimi nenaložili líp," litoval Benák. "Určitě jsme smutní. Šli jsme si za vítězstvím, ale postupem času určitě doceníme to, čeho jsme tady dosáhli," dodal Benák.

V souboji o bronz zdolali Američané v Trenčíně Finy 5:2, a to zejména díky výbornému nástupu, protože už po deseti minutách vedli 3:0. Seveřané se ve druhé třetině dostali na dostřel jediného gólu, ale na víc nedosáhli.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Břeclavi a Trenčíně: Finále: Česko - Kanada 2:3 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1) Branky: 9. Titlbach, 56. Kubiesa - 21. Lindstrom, 30. Catton, 80. Spence. O 3. místo: USA - Finsko 5:2 (3:0, 1:2, 1:0).