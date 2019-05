Osmnáctiletý Kakko triumfem na třech MS napodobil McDavida

Bratislava - Během 13 měsíců vyhrál finský hokejový talent Kaapo Kakko mistrovství světa osmnáctek, dvacítek i dospělých a napodobil hvězdného Kanaďana Connora McDavida. Ten před třemi lety zkompletoval unikátní zlatý hattrick jako devatenáctiletý, předpokládané dvojce letošního draftu Kakkovi je ještě o rok méně.

Útočník TPS Turku hrál při všech finských triumfech významnou roli. Loni v Rusku na MS do 18 let patřil k nejproduktivnějším hráčům turnaje, na šampionátu dvacítek na přelomu roku svou trefou rozhodl finále s Američany a teď na Slovensku byl s šesti góly nejlepším finským střelcem.

"Je to úžasné, ani jsem nesnil, že se mi něco takového poštěstí. Navíc v tak mladém věku. Tahle medaile je pro mě zatím nejcennější. Je to skvělý start do kariéry," řekl Kakko lámanou angličtinou novinářům po nedělním finále s Kanadou.

V seniorské reprezentaci debutoval Kakko dva měsíce po 18. narozeninách v dubnovém utkání proti Dánsku. V osmi duelech před šampionátem sice vyšel střelecky naprázdno, ale v úvodních dvou zápasech MS dal pět ze sedmi finských gólů. Potom mu sice střelecký prach zvlhl, ale radost mu to nezkazilo.

"Cítil jsem, jak se zlepšuju každým zápasem. Sebevědomí pomohly ty góly v prvních zápasech," prohlásil Kakko, kterého omezuje cukrovka i celiakie. Na otázku, jakou má motivaci do zbytku kariéry, když už toho tolik vyhrál, finský blonďák bez váhání odpověděl: "Olympiáda! A NHL. A taky finská liga."

Za necelý měsíc Kakka čeká draft NHL a finský supertalent je společně s Američanem Jackem Hughesem hlavním kandidátem na post jedničky. "Je to pro mě hodně důležité a myslím si, že mohu být jedničkou," řekl Kakko v průběhu turnaje hned několikrát. Jasno, zda se mu to povede, bude 21. června.