Osmnáctiletý Hložek prodloužil s fotbalovou Spartou smlouvu do roku 2024

Praha - Osmnáctiletý ofenzivní univerzál Adam Hložek prodloužil s fotbalovou Spartou smlouvu do roku 2024. Pražané o tom informovali na svém webu. Předchozí kontrakt měl Hložkovi vypršet v červnu 2022.

"Jsem samozřejmě nadšený stejně jako každý hráč, který se Spartou podepíše smlouvu. Moje cíle zůstávají pořád stejné, chci se Spartou vyhrát titul a zabojovat o Ligu mistrů," řekl Hložek v rozhovoru pro klubovou televizi.

Odchovanec letenského klubu v sobotu v závěrečném 34. kole první ligy přispěl čtyřmi brankami k výhře 6:1 nad sestupujícím Brnem, díky čemuž se s 15 trefami podělil s Janem Kuchtou o korunu pro krále střelců. Zatímco slávistický útočník nastoupil v ligové sezoně do 27 zápasů, Hložek jich kvůli zranění a čtyřměsíční pauze odehrál o osm méně.

Se Spartou obsadil druhé místo a v následujícím ročníku se s ní představí ve 2. předkole Ligy mistrů. "Těším se hrozně moc, protože to bude něco jiného, něco nového, co tady dlouho nebylo. Musíme se na to stoprocentně připravit. V každém zápase musíme podat to nejlepší, co v nás je. Uvidíme, na co to bude stačit," konstatoval Hložek.

Pyšnit se může několika ligovými rekordy. Je nejmladším střelcem gólu v historii (16 let a 7 měsíců), nejmladším střelcem hattricku a i nejmladším králem kanonýrů. Za tři sezony v nejvyšší soutěži dal v 72 zápasech 25 branek, k nimž přidal 16 asistencí. "Chci dávat co nejvíc gólů a mít co nejvíc asistencí. To je to, v čem se budu chtít zlepšit," prohlásil Hložek.

Po konci klubové sezony čeká rodáka z Ivančic s českou reprezentací mistrovství Evropy. Loni v září debutoval v A-týmu jako historicky nejmladší hráč českého národního mužstva. "Samozřejmě se těším strašně moc. Je to vysněná meta. Je to vrchol každého hráče, že může reprezentovat Českou republiku na Euru, takže jsem strašně rád," prohlásil Hložek. Národní tým v základní skupině narazí na Skotsko, Chorvatsko a Anglii.