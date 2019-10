Osmnáctiletá ukrajinská výškařka se rychle blíží legendě

Dauhá - Získala "jen" stříbro, přesto ukrajinská výškařka Jaroslava Mahučichová vzbudila v pondělí v Dauhá obrovskou pozornost. Jedenáct dní po svých osmnáctých narozeninách zlepšila světový juniorský rekord o tři centimetry a s "neporazitelnou" Ruskou Marijou Lasickeneovou prohrála jen na horší pokusy.

Experti o ní mluví jako o zázračném talentu a předpovídají, že by jednou mohla překonat 32 let starý světový rekord Bulharky Stefky Kostadinovové, který má hodnotu 209 centimetrů.

Rodačka z Dnipra na sebe poprvé upozornila před dvěma lety v Nairobi na mistrovství světa do 18 let. Bylo jí teprve patnáct a už zdolala 192 centimetrů, o deset víc než nejbližší soupeřka. A to po pouhých dvou letech tréninku, za rok se zlepšila o 16 centimetrů.

Po závodech řekla, že by jednou chtěla skákat jako její vzor - Lasickeneová. "Líbí se mi styl, jakým skáče. A myslím, že jsme si trochu podobné," prohlásila tehdy pro web IAAF.

O rok později na olympiádě mládeže v Buenos Aires opět hladce vyhrála už se 195 centimetry. Letošní rok zahájila ve velkém stylu v Hustopečích vyrovnáním halového juniorského světového rekordu 199 centimetrů. Možná i díky tomu dostala pozvánku na úvodní mítink Diamantové ligy do Dauhá. Pořadatele nezklamala a stala se nejmladší vítězkou prestižního seriálu v celé historii. Bylo jí 17 let a 226 dní. "Doufám, že teď budu dostávat víc pozvánek," komentovala své vítězství.

Návrat do Kataru ozdobila v pondělí stříbrem. Třetím úspěšným pokusem vylepšila svůj osobní rekord o čtyři centimetry a na 206 cm si zatím netroufla. Jako by tím trochu zklamala svůj vzor. Lasickeneová, která zdolala všechny výšky na první pokus, prohlásila, že byla připravená bojovat dál.

"Pokračovat už nemělo smysl. Nebyla jsem na takovou výšku připravena psychicky. Teď jsem strašně šťastná a zároveň unavená. Ale mám v plánu rekord dál zlepšovat," prohlásila nejmladší účastnice soutěže, v níž absolvovala celkem čtrnáct skoků.

Bylo to poprvé od roku 1987, kdy dvě výškařky na mistrovství světa zdolaly 204 cm. Kostadinovová tehdy v Římě skočila ještě o pět centimetrů výš a vytvořila světový rekord. Tehdejší scénář se v pondělí v Dauhá neopakoval, Lasickeneová třikrát shodila 208 cm.

Šestadvacetiletá Ruska získala sice už třetí titul mistryně světa, ale větší šance na překonání světového rekordu má o šest let mladší Mahučichová. Vždyť i Kostadinovová v jejích letech skočila o čtyři centimetry méně.