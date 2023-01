Osmnáctiletá Nosková zaútočí v Adelaide proti Sabalenkové na první titul

Adelaide (Austrálie) - Osmnáctiletá tenistka Linda Nosková bude dnes útočit na první titul z okruhu WTA. V Adelaide v sobotu vyřadila světovou dvojku Uns Džábirovou z Tuniska po výhře 6:3, 1:6, 6:3 a ve finále nastoupí proti páté hráčce žebříčku Aryně Sabalenkové z Běloruska. Zápas by měl začít v 6:30 SEČ.

Předloňská vítězka juniorského French Open Nosková se v Austrálii do hlavní části silně obsazeného turnaje kategorie WTA 500 dostala z kvalifikace. Na Sabalenkovou má jasný plán. "Pokusím se hrát agresivněji než ona, ale bude to těžké. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet," řekla česká tenistka.

Už teď má jistotu, že se ze 102. místa posune v žebříčku do první šedesátky. Pokud by uspěla i v dnešním finále, poskočila by až na 43. místo.