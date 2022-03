Osmnáctiletá Kubíčková vyhrála na HMČR šedesátku a splnila limit na HMS

Ostrava - Osmnáctiletá Eva Kubíčková na halovém mistrovství republiky vyhrála šedesátku v novém juniorském rekordu 7,30 sekundy. Přesně tím splnila limit pro účast na halovém mistrovství světa v Bělehradě. Mužský sprint na šampionátu v Ostravě ovládl domácí Zdeněk Stromšík.

Ve finále šedesátky chyběla trojnásobná mistryně republiky Klára Seidlová, která byla v rozběhu diskvalifikována za ulitý start. Kubíčková o šest setin překonala předešlý rekordní zápis Hany Benešové z roku 1994. O tři setiny za sebou nechala Nikolu Bendovou. "Největší sen jsem měla to mistrovství světa, takže to je to, co mě těší asi nejvíc. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo, jsem nadšená," radovala se na svazovém webu vítězka. S účastí na světovém šampionátu už nepočítala, takže nebude mít týdenní volno, které plánovala.

Vyrovnaný rekord mistrovství nabídlo finále mužské šedesátky. Pro třetí titul na této trati si dosprintoval Stromšík, jenž časem 6,64 vyrovnal vlastní historické maximum šampionátu. Raritou je, že všech svých tři titulů dosáhl ve stejném výkonu. Stejně rychle běžel v letech 2019 a 2020. "Po posledních výkonech jsem na 6,64 úplně nemyslel. Potvrdilo se, že se na mistrákách umím kousnout," radoval se v rozhovoru na ploše.

Rekordní sedmý titul získal překážkář Petr Svoboda, ale po čase 7,77 měl hlavu v dlaních. Bylo to daleko od výkonu kolem 7,55, který chtěl předvést. "Podlomila se mi noha při startu. Ty překážky jsou takové, že už se to špatně dohání. Jsem zdravý. Vynahradím si to. Zítra odlétám do Bělehradu, v pondělí si tam jdu vyzkoušet halu na mítink," uvedl.

V tyči se nedařilo devítinásobnému šampionovi Janu Kudličkovi, který skončil výkonem 515 centimetrů až třetí. Poprvé vyhrál Matěj Ščerba (535).

Šampionát, kde dnes vyjádřili diváci sounáležitost s okupovanou Ukrajinou minutový potleskem, bude v Ostravě pokračovat v neděli. Program začne v 11:00.