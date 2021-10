Osmnáct koní se utká o triumf ve Velké pardubické

Ilustrační foto - Překážkový dostih 127. Velká pardubická steeplechase (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5,000.000 Kč) 8. října v Pardubicích. Zvítězil No Time To Lose v sedle s žokejem Janem Kratochvílem (uprostřed nahoře).

Ilustrační foto - Překážkový dostih 127. Velká pardubická steeplechase (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5,000.000 Kč) 8. října v Pardubicích. Zvítězil No Time To Lose v sedle s žokejem Janem Kratochvílem (uprostřed nahoře). ČTK/Taneček David

Pardubice - Osmnáct koní se dnes postaví na start Velké Pardubické. Před 131. ročníkem slavného překážkového dostihu je za největšího favorita považován podle sázkových kurzů vítěz z roku 2017 No Time To Lose s žokejem Ondřejem Velkem, šanci uspět má ale řada dalších koní mezi osmnáctkou účastníků. Hlavní bod dostihového odpoledne na pardubickém závodišti má start naplánován na 15:45.

Prvenství obhajuje Hegnus v sedle se slovenským žokejem Lukášem Matuským. Vloni zvítězil kvůli koronaviru před prázdným hledištěm, tentokrát pořadatelé očekávají přes dvacet tisíc fanoušků. Titul naposledy obhájila před sedmi lety Orphee des Blins, která v roce 2014 uzavřela hattrick.

Osminásobný vítěz mezi žokeji Josef Váňa chystá na dostih dalšího vítěze Theophilose (2019), kterého znovu osedlá Josef Bartoš. Překvapit může nováček Mahe King s pětinásobným šampionem Janem Faltejskem. Dvacet let po svém prvním startu ve Velké pardubické se o první triumf pokusí žokej Jaroslav Myška. Spolu se sedmiletým Evženem jsou druhými sázkovým favority (5:1) za No Time To Lose (4,5:1).

Dostih se podruhé za sebou poběží o tři miliony korun, tedy o dva miliony méně, než byla dotace před koronavirovou pandemií. Program mítinku začne už v 10:00.

Startovní listina 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou pod záštitou ministra zemědělství (6900 m, dotace tři miliony korun):

1. Vanesse (ž. Jordan Duchene/Fr., stáj Quartis-Zámecký Vrch), 2. Evžen (ž. Jaroslav Myška, Englicovi a Kulhánkovi), 3. Kaiserwalzer (am. Patrick W. Mullins/Ir., DS Millennium), 4. Casper (Daniel Vyhnálek, DS Pegas), 5. Theophilos (ž. Josef Bartoš, Dostihový klub iSport-Váňa), 6. Talent (ž. Pavel Složil, DS Kabelkovi), 7. Dulcar de Sivola (ž. Petr Tůma, DiJana Dobšice), 8. Mr Spex (ž. Jan Kratochvíl, Lokotrans), 9. Player (ž. Marcel Novák, Nýznerov), 10. Hegnus (ž. Lukáš Matuský/SR, Ševců), 11. Paris Eiffel (ž. Martin Cagáň, Lokotrans Slovakia), 12. Stretton (Jakub Kocman, Nýznerov), 13. Star (ž. Jaroslav Brečka, MPL Racing), 14. No Time To Lose (ž. Ondřej Velek, Paragan Horseboxes s.r.o.), 15. Mahe King (ž. Jan Faltejsek, Statek Blata Český ráj), 16. Beau Rochelais (Adam Čmiel, stáj Aldra Group - Habich), 17. Sztorm (ž. Sertaš Ferhanov/Bulh., Nýznerov), 18. Lombargini (ž. Jan Odložil, EŽ Praha a.s.).

Výběr kurzů na vítězství k 8. říjnu:

Tipsport: No Time To Lose 4,5:1, Evžen 5:1, Lombargini 7,5:1, Player 9:1, Hegnus a Theophilos 10:1, Mahe King 15:1.

Fortuna: No Time To Lose 5:1, Evžen 5,5:1, Lombargini 7:1, Player, Hegnus a Theophilos 9:1, Mahe King 16:1.