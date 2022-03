Osmkrát větší Německo registruje méně uprchlíků z Ukrajiny než Česko

Berlín - Spolková policie od začátku války na Ukrajině zaznamenala v Německu přes 200.000 ukrajinských uprchlíků. Oznámilo to dnes spolkové ministerstvo vnitra. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNCHR) z Ukrajiny od začátku konfliktu uprchly už více než tři miliony lidí. Do České republiky podle čtvrtečního prohlášení premiéra Petra Fialy dorazilo 270.000 válečných uprchlíků z Ukrajiny. V Německu žije zhruba osmkrát tolik lidí co v Česku.

"Do dneška spolková policie zaznamenala v Německu 207.742 uprchlíků z Ukrajiny. Převážně jsou to ženy, děti a staří lidé," napsalo dnes spolkové ministerstvo vnitra na svém twitterovém účtu. Oproti pátku tak počet registrovaných ukrajinských uprchlíků v Německu vzrostl o více než 10.000.

Předpokládá se, že skutečný počet ukrajinských uprchlíků v Německu je mnohem vyšší, než udávají oficiální údaje. Ukrajinci ke vstupu do Německa nepotřebují víza a zaznamenávají se pouze uprchlíci, na které policie narazí například na nádražích či ve vlacích, poznamenala agentura DPA.

Do Polska od začátku ruské invaze uprchly už více než dva miliony běženců z Ukrajiny. Slovensko začátkem tohoto týdne hlásilo příchod přes 200.000 ukrajinských uprchlíků.

Polská pohraniční stráž dnes na twitteru uvedla, že do Polska z Ukrajiny od začátku války přišlo 2,041 milionu lidí. Překročení dvoumilionové hranice ohlásila už v pátek.