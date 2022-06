Osmiletý chlapec v Německu osm dnů bloudil v dešťové kanalizaci

Berlín - Osmiletý chlapec v severoněmeckém Oldenburgu, který byl osm dnů nezvěstný, zabloudil v kanalizačním systému pro odvod dešťové vody. Policie dnes podle agentury DPA uvedla, že na jeho zmizení nenese vinu nikdo další. Chlapce se podařilo najít díky tomu, že kolemjdoucí slyšel, jak se zpod poklopu kanálu ozývá nářek.

Duševně postižený Joe se pohřešoval od 17. června, kdy si hrál venku a zřejmě při tom podle policistů vlezl do betonové kanalizační roury s průměrem jednoho metru. Pomocí robota s kamerou se policii podařilo zjistit, že putoval 23 metrů, než se dostal do užšího potrubí, které mělo jenom šedesát centimetrů v průměru. V něm po 70 metrech robot objevil chlapcovu bundu a za dalších 65 metrů zbytek jeho oblečení. Během svého osmidenního bloudění kanalizací v pravidelných odstupech nacházel šachty a odbočky kanálů, v nichž se mohl narovnat. S přibývajícím časem v podzemí Joe stále více ztrácel orientaci. "První vyjádření chlapce potvrzuje tento odhad," uvedla policie. Nic podle ní nenasvědčuje tomu, že by se Joe během osmi dnů z kanalizačního systému dostal.

Vyšetřovatelé se původně obávali, že zmizení chlapce má na svědomí cizí osoba, protože jistý svědek uvedl, že Joea viděl jít v doprovodu neznámého člověka. Vznikla dokonce komise pro vyšetřování hochovy vraždy.

Nicméně v sobotu brzy ráno chodec uslyšel tiché sténání, které se ozývalo z kanálu. Záchranáři po vyzvednutí poklopu našli Joea. Chlapec se nacházel 300 metrů od místa, kde s rodiči bydlí. Neměl na sobě oblečení, neutrpěl žádné zranění, ale byl podchlazený. Nyní je v nemocnici a policie ho ještě nemohla důkladně vyslechnout.