Osmifinále LM: ManCity díky pěti gólům Haalanda rozstřílel Lipsko 7:0, dál jde v LM i Inter

Manchester/Porto - Erling Haaland jako třetí fotbalista v historii vstřelil v jednom utkání Ligy mistrů pět branek. Manchester City díky tomu deklasoval v osmifinálové odvetě Lipsko 7:0 a v součtu s úvodní remízou 1:1 pošesté za sebou postoupil do čtvrtfinále. Po 12 letech je mezi osmičkou nejlepších týmů Inter Milán. V Portu mu k tomu stačila bezbranková remíza, domácí první utkání zásluhou Romelua Lukakua vyhrál 1:0.

Dvaadvacetiletý norský kanonýr Haaland nastřílel všechny góly od 22. do 57. minuty, hattrick stihl už v úvodním dějství. Poprvé se prosadil z penalty, za dalších 78 sekund opět udeřil z dorážky hlavou poté, co De Bruyne napálil břevno. V nastavení prvního poločasu dokonal pátý hattrick v sezoně po zmatcích v obraně soupeře. Po změně stran zvýšil Gündogan, další dva zásahy přidal Haaland z dorážek ve vápně. V závěrečném nastavení stanovil konečný výsledek Kevin De Bruyne.

Haaland se zařadil do elitní společnosti, pět gólů v jednom duelu LM vstřelili už jen Lionel Messi v roce 2012 za Barcelonu a Luiz Adriano o dva roky roky později v dresu Šachtaru Doněck. V této sezoně zaznamenal už 39 soutěžních branek.

"Mám to v hlavě trochu rozmazané, góly si nevybavuju. Vzpomínám si, že jsem jen střílel a nepřemýšlel. Oslavy branek mě dost unavily. Je to velký večer. Jsem hrdý na to, že Ligu mistrů hraju. Tu soutěž miluju," řekl Haaland v rozhovoru pro BT Sport. "Erlinga a jeho schopnosti znám velmi dobře. Jakmile je blízko gólu, okamžitě po něm jde," prohlásil trenér Lipska Marco Rose, jenž Haalanda v minulé sezoně vedl v Dortmundu.

Úřadující angličtí mistři neprohráli ani osmý zápas v tomto ročníku LM a doma v soutěži od září 2018 nenašli přemožitele ve 24 duelech po sobě. Zároveň vyrovnali svůj nejvyšší triumf v LM, stejným poměrem před čtyřmi lety deklasovali v osmifinále jiný německý celek Schalke. "Musíme hrát na hraně svých možností každý zápas. Dnes jsme ukázali, že máme neuvěřitelné hráče a dovedeme doma předvést takové věci," uvedl Haaland.

Lipsko i tentokrát selhalo na stadionu City v obraně, předloni tam ve skupině prohrálo 3:6. "Vůbec jsme se nedostali do zápasu, je to moje zodpovědnost. Zvlášť špatně jsme bránili ve vápně. A to se nám stane v osmifinále Ligy mistrů... V porovnání s druhým poločasem v Lipsku změnil Manchester pár věcí v presinku, což jsme nečekali," konstatoval Rose.

Porto bylo proti Interu aktivnější, hosty ale celý zápas držel brankář Onana. Portugalský celek se v závěrečném nastavení ocitl blízko gólu, který by zápas poslal do prodloužení. Jenže Onana vytáhl Taremího hlavičku na tyč a Grujič následně trefil břevno. Poté byl navíc vyloučen střídající domácí útočník Pepé. Portu tak nebyl nic platný fakt, že doma Interu nepodlehl ani ve třetím zápase.

Inter, který ve skupině dvakrát porazil Plzeň, postoupil přesto, že na hřišti soupeře nedokázal vyhrát už čtvrtý soutěžní zápas po sobě. Na hřišti portugalských týmů v soutěžích UEFA zvítězil jen v jediném z 10 zápasů.

Odvetná utkání osmifinále fotbalové Ligy mistrů:

Manchester City - Lipsko 7:0 (3:0)

Branky: 22. z pen., 24., 45.+2, 53. a 57. Haaland, 49. Gündogan, 90.+2 De Bruyne. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Hernández (video, Šp.). ŽK: De Bruyne, Akanji - Henrichs, Werner. Diváci: 52.038. První zápas: 1:1, postoupil Manchester.

Sestavy:

Manchester: Ederson - Stones (64. Gomez), Akanji, Dias, Aké - Rodri (64. Phillips) - B. Silva, De Bruyne, Gündogan (55. Mahriz), Grealish (55. Foden) - Haaland (63. Álvarez). Trenér: Guardiola.

Lipsko: Blaswich - Henrichs (80. Klostermann), Orbán, Gvardiol, Raum - Laimer, Kampl, Haidara (63. Simakan) - Szoboszlai (72. Olmo), Forsberg (63. A. Silva) - Werner (63. Poulsen). Trenér: Rose.

FC Porto - Inter Milán 0:0

Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). ŽK: Pepé, Conceicao (trenér) - Darmian, Džeko, Acerbi. ČK: 90.+7 Pepé. Diváci: 48.015. První zápas: 0:1, postoupil Inter.

Sestavy:

Porto: Costa - Eduardo Pepe, Cardoso, Marcano, Sanusi (85. Wendell) - Eustáquio (70. Franco), Uribe (85. Namaso), Grujič, Galeno - Evanilson (70. T. Martínez), Taremí. Trenér: Conceicao.

Inter: Onana - Darmian (80. Škriniar), Acerbi, Bastoni (74. De Vrij) - Dumfries, Barella (80. Brozovič), Calhanoglu, Mchitarjan, Dimarco (70. D'Ambrosio) - L. Martínez, Džeko (70. Lukaku). Trenér: Inzaghi.