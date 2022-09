Osmi zápasy začne fotbalová Liga mistrů, Celtic vyzve obhájce Real

Praha - Osmi zápasy v úterý odstartuje skupinová fáze fotbalové Ligy mistrů. Ve hře bude obhájce prvenství Real Madrid, který se představí v Glasgow proti Celticu. Ve šlágru večera Paris St. Germain přivítá Juventus Turín, největší favorit soutěže Manchester City nastoupí v Seville. Po třech letech bude hrát skupinovou fázi i český klub, Plzeň začne ve středu v Barceloně.

Real Madrid v květnovém finále porazil Liverpool 1:0 a coby rekordman ovládl soutěž už počtrnácté. Tentokrát je "Bílý balet" podle bookmakerů až pátým největším favoritem na prvenství za Manchesterem City, Paris St. Germain, Bayernem Mnichov a Liverpoolem.

Real začne cestu za obhajobou v Glasgow, kde v dosud jediném duelu se Celticem v roce 1980 prohrál 0:2. V následné domácí odvetě ale zvítězil 3:0. Skotský celek se vrací do Ligy mistrů po pěti letech.

"Zápas s Realem je pro nás skvělá výzva. Chceme se měřit s těmi nejlepšími a oni jsou nejlepší. Chcete být součástí těchto velkých večerů," řekl trenér Celticu Ange Postecoglou, jehož svěřenci v minulé sezoně vyřadili v kvalifikaci Evropské ligy Jablonec. V druhém utkání skupiny F Lipsko přivítá Šachtar Doněck, který bude hrát domácí zápasy kvůli válce Ruska s Ukrajinou na neutrální půdě ve Varšavě.

Bohatý Paris St. Germain stále nezlomil čekání na triumf v Lize mistrů. Francouzský gigant s hvězdným útočným triem Lionel Messi, Neymar a Kylian Mbappé na úvod skupiny H přivítá Juventus Turín a i kvůli marodce "Staré dámy" je jasným favoritem. Zápas bude speciální pro Ángela Di Maríu a Leandra Paredese, kteří ještě nedávno působili v Paříži.

"Zápasy proti Juventusu jsou vždy těžké. Italské týmy hodně pracují na taktice a fyzické připravenosti. Vždy vám způsobí problémy a je to proti nim velký boj," uvedl obránce a kapitán PSG Marquinhos. V druhém duelu skupiny nastoupí Benfica Lisabon proti Maccabi Haifa.

Také další hvězdami nabitý tým Manchester City vstupuje podobně jako Pařížané do sezony s nadějí, že konečně ukončí čekání na vysněný premiérový triumf v Lize mistrů. Angličtí šampioni rozehrají skupinu G v Seville, která v úvodních čtyřech kolech španělské ligy získala jen bod. City spoléhají na letní posilu útočníka Erlinga Haalanda, jenž s 10 góly vede střeleckou tabulku Premier League.

"Od prvních zápasů za nás ukazuje, že je úžasný střelec. Může nám pomoci dosáhnout v sezoně velkých věcí, třeba vítězství v Lize mistrů. Všichni pracujeme na tom, aby se nám to povedlo. Je to trofej, kterou všichni chceme," uvedl brankář City Ederson. V druhém zápase skupiny Dortmund přivítá FC Kodaň.

Vítěz předminulého ročníku Ligy mistrů Chelsea otevře skupinu E v Záhřebu proti Dinamu. V druhém utkání Salcburk přivítá úřadujícího italského šampiona AC Milán, který půjde do zápasu povzbuzen víkendovou ligovou výhrou 3:2 v městském derby nad Interem. "Rossoneri" se musejí obejít bez dlouhodobě zraněného čtyřicetiletého hvězdného útočníka Zlatana Ibrahimovice.

Týmy v hlavní fázi soutěže jsou tradičně rozděleny do osmi čtyřčlenných skupin, z nichž vždy první dva celky postoupí do vyřazovacích bojů. Mužstva na třetích místech se kvalifikují do jarní části Evropské ligy. Skupinová fáze Ligy mistrů se tentokrát vměstná do osmi týdnů a skončí netradičně už 2. listopadu kvůli následnému mistrovství světa v Kataru. Finále bude hostit 10. června Istanbul.

Úterní program:

18:45 Dinamo Záhřeb - Chelsea, Dortmund - FC Kodaň,

21:00 Benfica Lisabon - Maccabi Haifa, Celtic Glasgow - Real Madrid, Paris St. Germain - Juventus Turín, Lipsko - Šachtar Doněck, Salcburk - AC Milán, FC Sevilla - Manchester City.