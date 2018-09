Praha - Osmé kolo první fotbalové ligy v pondělí uzavře souboj Ostravy se Spartou. Baník by na vyprodaném stadionu ve Vítkovicích rád potvrdil dobrý vstup do sezony, po kterém mu v tabulce patří páté místo a na pražského rivala ztrácí jediný bod. Letenští zase jako jediní ještě v nejvyšší soutěži neprohráli.

"Přijde patnáct tisíc diváků a my na hřišti nenecháme ani milimetr. Hráči ví, co je čeká. Všichni musí podat stoprocentní výkon. Každý musí jít úplně nadoraz. V soubojích, ale taky co se týká kondičního vypětí a v mentální síle jednotlivců," uvedl na klubovém webu kouč Ostravy Bohumil Páník.

Baník sice doma se Spartou vyhrál jediný z osmi posledních zápasů, ale právě na dubnové vítězství 3:2 rád vzpomíná, protože mu pomohlo k udržení v nejvyšší soutěži. "Spousta zápasů po čase zmizí v mlze, ale tenhle patří určitě k těm výjimečným. Je možné, že nějaké pasáže z něj hráčům ještě pustíme, aby si připomněli, že je v jejich možnostech zvítězit s takovým mužstvem," řekl Páník.

O jarním vítězství rozhodl Milan Baroš, jehož start je však tentokrát nejistý. "Milan Baroš obzvlášť proti Spartě vždycky podá mimořádný výkon. Otázka však je, jestli bude zdravotně v pořádku. My ale počítáme s tím, že bude připravený," uvedl trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

"Je to zkušený hráč a kromě toho, že to umí vyhecovat, tak je silný ve vápně a kolem něj a umí dát gól, takže si zaslouží mimořádnou pozornost," dodal letenský kouč. "Musíme se ale připravit i na Diopa, který hrál v Olomouci, v Liberci i v domácích zápasech velmi dobře," prohlásil.

Také Ščasný se však musí vypořádat s absencí důležitého hráče, protože kvůli karetnímu trestu mu bude chybět nejlepší střelec Guélor Kanga. "Vždycky, když někdo vypadne ze základní sestavy, tak je to ztráta, ale Kanga by čtvrtou žlutou kartu dostal tak jako tak, takže by chyběl v jiném zápase. Musíme si s tím poradit a nahradit ho," prohlásil trenér Sparty.

Zápas Ostravy se Spartou začne v pondělí v 18 hodin.

