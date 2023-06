Osma Dukly při návratu na Primátorky nedala soupeřům šanci

Praha - Favorizovaná posádka pražské Dukly při návratu na veslařské Primátorky podle očekávání vyhrála 110. ročník prestižního závodu osmiveslic. Sestava Filip Zima, Dalibor Neděla, Tomáš Šišma, Jan Cincibuch, Václav Baldrián, Marek Diblík, Jan Čížek, Lukáš Helešic s navrátilcem Oldřichem Hejduškem na pozici kormidelníka zvítězila s náskokem téměř dvou délek lodi před složeným týmem Dukly a Slavie, třetí skončila další loď Dukly.

"Návrat byl těžký, protože jsem přibral a neměl jsem váhu, kterou jsem potřeboval. Musel jsem shazovat, asi tři kila se mi podařila, ale nedosáhl jsem na to, co jsem měl," řekl pětašedesátiletý Hejdušek, jenž Primátorky vyhrál po 26. v kariéře. "Kluci jeli výborně, byl to perfektní závod. Skvěle se toho zhostili, takže moje kila odvezli úplně hravě. Musím říct, že jsem si to užil," pousmála se veslařská legenda.

Hejdušek už několikrát ohlásil konec kariéry a tvrdil, že jej nikdo na Vltavě závodit už neuvidí. Naposledy v roce 2019. Opět ale změnil názor. "Nechtěl jsem. Už jsme chtěl mít klid, ale bylo mi to předneseno tak, že musím. Že potřebují, abych jel. Já jsem Duklák a nikdy je ve štychu nenechám. Proto jsem kývnul," řekl Hejdušek, který tradičně zopakoval, že další start už nepřidá. "Ne, další rok už nechci jet. Opravdu," odpověděl na dotaz, zda se bude snažit získat 30 výher na Primátorkách.

Další členové posádky měli velkou radost z toho, že Hejdušek do osmi usedl. "Je to krásné a jsem hrozně rád, že se Olda svolil. Je to legenda a jsem rád, že nemusím závidět předchozím veslařům, že ho měli na kormidle. Moc si toho vážím," uvedl Helešic, jenž slavného kormidelníka oslovil jako první. "Nechtěl o tom vůbec slyšet. Pak se ale napsala sestava a byl tam, tak jsem to bral jako hotovou věc. Po každém tréninku jsme mu ale děkovali a všichni si toho nesmírně vážíme," řekl veslovod vítězné posádky.

Mezi ženskými osmiveslicemi obhájila prvenství společná loď Hamru a Blesku. Závody skifařů ovládli potřetí Jan Potůček z Dukly a popáté Lenka Lukšová ze Slavie, jež předchozí čtyři prvenství vybojovala pod jménem Antošová.

"Snažila jsem se závod nepodcenit. Chtěla jsem odstartovat rychle, abych si udržela vedoucí pozici, a největší cíl byl pro mě projet trať ideálnější dráhou než v sobotu, kdy mě to hrozně sfouklo. A docela se mi to povedlo, asi nejlépe, co si kdy pamatuji," řekla Lukšová s poukazem na specifikum primátorské trati se zatáčkou pod Vyšehradem.

Maximálně spokojený byl i Potůček, který Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského vyhrál opět po dvou letech. "Neměl jsem tady spoluzávodníky z oddílu, tak to byl takový sváteční a příjemný závod," řekl Potůček s připomínkou, že další zástupci armádního klubu usedli do osem.

Veslaři Dukly v minulých dvou letech na Primátorkách nestartovali v dresu armádního klubu, podle nových regulí se totiž nemohli zástupci takzvaných resortních sportovních center včetně Dukly nejslavnějšího českého závodu účastnit. V roce 2021 tak například ve vítězné posádce Slavie sedělo šest zástupců Dukly. Loni se při opětovném triumfu Slavie ale prakticky všichni elitní veslaři v červnu soustředili na přípravu na mistrovství světa v Račicích. Pro letošek organizátoři omezení zrušili.

"Všichni na náplavce vidí, že je dobře, že se Dukla mohla vrátit a že předchozí rozhodnutí nebylo úplně šťastné," řekl Hejdušek při pohledu na množství fanoušků, kteří v centru Prahy závody dnes sledovali. "Jsme rádi, že předsedové pražských klubů, kteří si předtím odhlasovali, že Duklu vyhodí, změnili rozhodnutí, protože Primátorky rovná se Dukla. Věřím, že už se to nebude měnit. Mladí se mají tlačit do resortních center, pokud mají ambice reprezentovat. A pokud je nemají, měl by se vyhlásit vítěz z amatérských oddílů a pak zvlášť absolutní vítěz," uvedl Helešic.

Primátorky, 110. ročník veslařské regaty: Muži: Skif (Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského): 1. Potůček (Dukla) 7:43,9, 2. Viktora 7:55,4, 3. Pfeifer (oba Hamr) 8:09,4. Osma: 1. Dukla Praha (Zima, Neděla, Šišma, Cincibuch, Baldrián, Diblík, Čížek, Helešic, korm. Hejdušek) 5:53,370, 2. Dukla/Slavia (Dočekal, Sedlák, Koška, Hruška, Tichý, Baldinus, Zobal, Chlebovský, korm. Zelenková) 5:58,280, 3. Dukla/ČVK Praha (Šnajdr, Pachman, Keller, Ježek, Fleissner, Zindulka, Janáč, Nosek, korm. Perglerová) 6:00,810. Ženy: Skif (O Stuhu Podolí): 1. L. Lukšová (Slavia) 8:14,6, 2. Nedělová 8:22,8, 3. Heranová (obě Olymp) 8:29,3. Osma: 1. Hamr/Blesk (B. Podrazilová, Hajnovičová, Hartmanová, Mašínová, Zámostrná, Solařová, Šantrůčková, E. Podrazilová, korm. Matoušová) 6:49,1, 2. Olomouc/LS Brno (Hockaday, Drahoutská, Holčáková, Burešová, Hrbáčková, Mrkvová, Uličná, Slepičková, korm. Lorenc) 6:57,6, 3. Slavia (Valsová, Macková, Studená, Kupková, Žabová, Švejdová, Hanková, Zavadilová, korm. Motlová) 7:01,8.