Oponice (Slovensko) - Osm členských zemí Evropské unie ze střední a jihovýchodní Evropy včetně Česka a Slovenska se vyslovilo pro opatření proti nekalým obchodním praktikám řetězců vůči dodavatelům. Ministři zemědělství nebo jejich zástupci se na tom dnes shodli na schůzce na Slovensku, která se konala u příležitosti stávajícího předsednictví Bratislavy v takzvané visegrádské čtyřce (V4).

Zúčastněné země by rovněž uvítaly, kdyby EU využívala zdroje z takzvané krizové rezervy i na řešení dopadů změny klimatu na farmáře. Týkat se to má i stávajícího sucha.

"Podstatou je, aby ti, kteří mají nejslabší postavení v potravinářském řetězci, z našeho pohledu zemědělci a výrobci potravin, nebyli tlačeni velkými obchodníky nekalými praktikami k ještě k nižším maržím," řekla hostitelka schůzky, slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná.

Kromě zástupců zemí V4, tedy ČR, Slovenska, Maďarska a Polska, se jednání zúčastnili i ministři zemědělství Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska. Českou republiku na jednání zastupoval náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč.

Zmíněné státy se také vyslovily pro to, aby postup proti nekalým obchodním praktikám byl závazný pro všechny podnikatele v obchodních vztazích. Podle Matečné předloha unijní směrnice počítá s tím, že polovina z osmi připravovaných postupů vůči nekalým praktikám povinná nebude.

Potírání nekalých obchodních praktik, které se týkají například podmínek placení dodavatelům za vybrané zboží, podporuje také ČR. "Je to jedno ze společných témat, které máme se Slovenskou republikou. Je to téma důležité, bohužel se dlouhodobě neřešilo. Zemědělci jsou nejslabšími v řetězci, je naší povinnosti to vyřešit," řekl Sekáč.

Evropská komise by podle zástupců osmi zmiňovaných členských států EU měla vyčlenit peníze v rámci takzvané krizové rezervy i na řešení negativních dopadů změny klimatu včetně sucha, které postihlo vícero zemí. "Shodli jsme že, že krizová rezerva by měla sloužit na řešení okamžitých krizových situací. Jednou z těch krizových situací je i dopad klimatických změn na zemědělce, ať jde o sucho, záplavy či mráz," řekla Matečná.

Sekáč řekl, že dopady sucha se týkají i Česka. "Máme problémy s pastvinami, máme problémy s krmením pro zvířata. Tato situace se bude ještě zhoršovat," uvedl. Dodal, že někteří farmáři nejsou schopni připravit zásoby krmení na příští sezony.