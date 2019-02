Praha - Osm z deseti PET lahví uvedených na trh končí v Česku ve sběru. Zálohovací systém PET lahví navrhovaný společností INCIEN není nutný, současný systém třídění je plně funkční. Shodla se na tom většina účastníků dnešního setkání Spotřebitelského fóra. Systém záloh v lednu spolu s INCIEN představily Karlovarské minerální vody (KMV) a Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT). Podle zastánců záloh by ale jejich zavedení pomohlo snížit množství PET lahví odhozených v přírodě.

Petr Belner ze společnosti EKO-KOM tvrdí, že spotřebitel může ztratit motivaci k třídění, když část plastů bude nosit k výkupu. "Úspěšně jsme naučili občany třídit. Teď je máme učit, že není nutné házet odpadky do kontejneru, ale mají je nosit do obchodu," doplnila Hana Carvová ze Svazu českých a moravských spotřebitelských družstev.

Podle Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství má v roce 2035 Česko zajistit recyklaci 65 procent komunálního odpadu. PET lahve tvoří jen malý díl. "Plníme už teď evropské cíle. Do roku 2029 máme za cíl z 10 lahví sesbírat devět," řekl Havelka. Těžší podle něj bude zvýšit recyklaci komunálního odpadu o 30 procent.

Zavedení nového systému by podle Svazu měst a obcí byla pro obchodníky velká investice. Musí investovat do přístrojů, zajistit elektřinu, prostory a obsluhu. To vše by se ale podle Soni Jonášové z INCIEN pokrylo z příjmu materiálu, nevrácených záloh a z poplatků výrobců.

Jaromír Manhart z odboru opadů MŽP uvedl, že velkým problémem je odpad pohozený v přírodě. "Ten se dá zastavit, pokud materiálu přidáte hodnotu. V Německu 25 centů zvýšilo sběr na 98 procent," řekl ČTK generální ředitel skupiny KMV Alessandro Pasquale. V Česku by záloha za PET lahev měla být tři koruny.

V Česku chybí materiál k recyklaci a tvorbě recyklovaného plastu, takzvaného rPETu. Od roku 2025 by měla být povinnost použít rPET z 25 až 30 procent v nových lahvích. "Tato povinnost by zvedla poptávku po materiálu," vysvětlil Pasquale důvod k zavedení zálohovacího systému.

Dva systémy by podle Viktora Vodičky ze Sdružení českých spotřebitelů mohly posílit volbu spotřebitele, který by se tak o problematiku více zajímal. "Nemělo by se bránit zavedení zálohového systému, ale neměla by to být povinnost," řekl.

Zálohový systém pro PET lahve a plechovky by se týkal balených vod, nealkoholických nápojů, piva a ciderů. INCIEN, VŠCHT a KMV tvrdí, že by se zvýšila recyklace obalů z PET a kovu na 90 procent a snížily by se dopady výroby a recyklace PET lahví na životní prostředí o 28 procent.