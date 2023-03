Osm lidí zemřelo a sedm se pohřešuje po převržení lodí u San Diega v USA

San Diego (USA) - Nejméně osm lidí zemřelo v noci na dnešek u pobřeží amerického San Diega poté, co se jejich dvě lodě převrátily. S odvoláním na zasahující záchranáře to uvedla stanice ABC. Podle serveru The San Diego Union-Tribune jsou posádky lodí podezřelé z pašeráctví. Podle agentury AP se stále pohřešuje sedm lidí.

Záchranáři přijali první volání o pomoc v sobotu zhruba ve 23:30 místního času (dnes 7:30 SEČ). Volající uvedla, že je na rybářském člunu s 15 lidmi a viděla jinou rybářkou loď s osmi lidmi, jak se převrhla. Úřady zjistili polohu plavidla díky GPS v telefonu volající a po příjezdu našli dvě lodě dnem vzhůru a těla plovoucí ve vodě.

Celkem se našlo osm těl, pátrání po dalších komplikuje hustá mlha. Podle The San Diego Union-Tribune bude pátrání pokračovat s úsvitem, kdy by se mohly zapojit i vrtulníky. Údaje o počtu lidí v lodích i pohřešovaných zůstávají nejasné, protože na místě nehody působí několik různých úřadů a organizací.