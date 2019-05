Praha - V celém Česku se dnes konají tradiční oslavy 1. máje. Naplánovány jsou demonstrace, shromáždění politických stran, vysokoškolský majáles i desítky slavností a dalších akcí. Strany spojily oslavy v Praze s kampaní před evropskými volbami. Sociální demokraté uspořádali oslavy na dvoře Lidového domu, stranický šéf Jan Hamáček na akci zdůraznil důležitost blížících se voleb. Také do podoby akce ODS na Petříně se výrazně promítla předvolení kampaň. Netradičně na náměstí Jiřího z Poděbrad se sešli komunisté, shromáždění poznamenal incident, při kterém jeden člověk použil vůči jinému muži pepřový sprej. Účastníci průvodu příznivců Svobodných z náměstí Republiky k Pražskému hradu kritizovali Evropskou unii.

Stovky policistů dohlédnou na dvě odpolední akce v Brně. Pochodňový průvod svolala k příležitosti Svátku práce do Brna radikální Národní a sociální fronta, proti ní se sejdou nesouhlasící Brňané. První máj se v Brně v minulých letech opakovaně stal dnem slovních střetů i potyček mezi demonstranty a jejich odpůrci z řad antifašistů.

Komunisté si 1. máj připomněli na náměstí Jiřího z Poděbrad

Netradičně na náměstí Jiřího z Poděbrad se v Praze sešli příznivci komunistů a představitelé KSČM u příležitosti Svátku práce. Prvomájového setkání se zúčastnili někteří kandidáti KSČM ve volbách do Evropského parlamentu, bývalá poslankyně Marta Semelová, nechyběl ani někdejší generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Na řečníky pískali a křičeli protikomunističtí demonstranti, kteří se shromáždili několik metrů za pódiem.

Po konci komunistického shromáždění se strhla slovní potyčka mezi příznivci a odpůrci komunistů. Starší muž, podle svědků sympatizant komunistů, použil vůči jednadvacetiletému demonstrantovi pepřový sprej. Policisté útočníka vzápětí po činu zadrželi. Po jeho výslechu na služebně mluvčí pražské policie Andrea Zoulová ČTK řekla, že útočník se dopustil přestupku, případ proto předali ke správnímu řízení. Mladíka, kterého sprej zasáhl, ošetřili na místě záchranáři.

"Názorová výměna vyústila v napadení pepřovým sprejem. Útočník, který vůči svému názorovému odpůrci použil sprej, byl policií na místě zajištěn a nyní bude podávat vysvětlení na nejbližší policejní služebně," uvedla po poledni Zoulová. Odpoledne upřesnila, že policisté konflikt vyhodnotili jako přestupek. "Muž byl po provedení nezbytných úkonů propuštěn z policejní služebny a věc bude řešena ve správním řízení," uvedla policejní mluvčí.

Přítomní novináři a fotografové zachytili ještě dalšího muže, kterého z náměstí odvádějí policisté a členové antikonfliktního týmu. Podle některých médií do mladého muže zasaženého pepřovým sprejem několikrát kopl. Policisté tento incident dále neřešili, uvedla Zoulová.

Mluvčí záchranné služby Jana Poštová ČTK řekla, že záchranáři na místě ošetřili mladého muže po zásahu sprejem. Převoz do nemocnice nebyl podle ní nutný.

Komunisté se uchýlili na náměstí Jiřího z Poděbrad kvůli rekonstrukci Křižíkovy fontány na Výstavišti, která je tradičním místem jejich setkání. S ohledem na menší prostor byl skromnější doprovodný program. Zhruba tři až čtyři stovky návštěvníků si tak k poslechu projevů a hudby dua Regent nemohly pořídit občerstvení ve stáncích KSČM, ale jedině na farmářských trzích, které otevřely opodál na obvyklém místě po straně náměstí.

Stejně jako na Výstaviště dorazili kromě účastníků akce také lidé, kteří s ní chtěli vyjádřit nesouhlas. Přímo za pódiem komunistické akce si nad schody kostela Nejsvětějšího srdce Páně rozvěsili transparenty s nápisy jako Komunisté jsou vrazi, Rudý zrůdy či transparent kladoucí rovnítko mezi symboly srpu a kladiva a hákového kříže. Proslovy narušovali skandováním hesel jako "Česko není Rusko" či "Hanba soudruhům".

V hlavním projevu poslanec Jiří Dolejš kritizoval situaci důchodců, ocenil zaměstnance či odboráře, zastavil se i u blížících se eurovoleb. "Svátek práce má smysl, patří těm lidem, kteří poctivě pracují," řekl. Demonstranti mu odpověděli pokřiky "Spojenci Babiše" či "Václav Havel".

Prvomájové setkání si nenechal ujít poslední předrevoluční generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, který v srpnu oslaví 97. narozeniny. "Na těch 97 to ještě jde," řekl novinářům při dotazu na to, jak se cítí. Vývoj v Česku od pádu komunismu hodnotí negativně. "Nemělo k takovému převratu dojít, byli bychom dnes dál," prohlásil.

Vstupu do Evropské unie, od kterého dnes uplynulo 15 let, naopak Jakeš nelituje, byť by se podle něj měla unie reformovat. "Myslím, že to bylo správné, že se vstoupilo do EU. Jde o to, aby EU nechala větší práva jednotlivým státům a nechtěla to dělat všechno a nařizovat za všechny," uvedl. K volbám do Evropského parlamentu se chystá. "Volby jsou na to, aby k nim člověk šel. Kdo nejde, tak se zříká vlivu. Pak může nadávat, ale jen na sebe," konstatoval.

Situaci na náměstí kontrolovali policisté včetně několika na koních a členové antikonfliktního týmu. V prvních hodinách akce ale žádnou vyhrocenější situaci řešit nemuseli, odpůrci komunistů narušovali akci jen občasnými pokřiky.

Hamáček při oslavách zdůraznil důležitost eurovoleb

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček dnes při oslavách 1. máje zdůraznil důležitost blížících se evropských voleb. Vyzval sociální demokraty, ať napnou v příštích týdnech síly v kontaktní kampani. Novinářům řekl, že kandiduje mnoho stran, které odmítají Evropskou unii v její současné podobě, nenabízejí ale podle něj žádnou smysluplnou alternativu.

ČSSD si Svátek práce připomíná na dvoře Lidového domu v Praze, kde sídlí. Poslechnout si politické projevy, písně Václava Neckáře a kapely Bacily si přišlo několik desítek lidí. Výzdobě dominovaly motivy kampaně strany do Evropských voleb, ve které lídři kandidátky udělují po vzoru fotbalových rozhodčích červenou kartu nekvalitním potravinám.

Hamáček řekl, že oslavy 1. máje patří k sociální demokracii a dnes se rozšířily vzhledem k volbám i na evropskou tematiku. "Snažily se ho ukrást různé strany a proudy, ale je to sociálnědemokratický svátek. Ale protože si připomínáme 15 let od vstupu do Evropské unie, tak tu evropskou linku nelze vynechat," uvedl.

Volby do Evropského parlamentu podle něj mohou být přelomové. "Kandiduje celá řada stran, které nechtějí EU v současné podobě, ale z mého pohledu nenabízejí žádné smysluplné řešení. Pro mě je to boj o zachování současné podoby EU, pokračování procesu integrace či rozšiřování unie na Balkán," uvedl Hamáček.

Kandidáti si podle něj musí zbytek kampaně odpracovat mezi lidmi. "Chci je vyzvat, aby napnuli síly na pár zbývajících týdnů kampaně. Doufám, že ČSSD zaskóruje a bude ve volbách úspěšná," uvedl. ČSSD má na kampaň 11 milionů korun, Hamáček před týdnem řekl, že za úspěch by považoval zisk sedmi až 11 procent hlasů, což odpovídá ziskům sociálních demokratů v průzkumech.

Zahradil: Úspěch bude, když ODS získá v eurovolbách čtyři mandáty

Europoslanec ODS Jan Zahradil by považoval za úspěch, kdyby strana získala v eurovolbách čtyři mandáty, čímž by zdvojnásobila současný počet. Zahradil to dnes řekl na akci ODS k 1. máji v Praze na Petříně. Nyní v Evropském parlamentu ODS zastupují Evžen Tošenovský a právě Zahradil, který je volebním lídrem své strany. Na druhém místě kandidátky je Tošenovský.

"My jsme utrpěli poměrně velkou porážku v roce 2014, předtím jsme dvakrát vyhráli, teď se pomalu vracíme zpátky, takže místo dvou mandátů čtyři bych považoval za úspěch," řekl Zahradil.

Do podoby akce ODS s názvem Vzhůru na Petřín se letos předvolení kampaň před květnovými volbami do Evropského parlamentu výrazně promítla. ODS tam představila svůj program a kandidáty. Přítomni byli například europoslanec Tošenovský, další kandidát do Evropského parlamentu a bývalý ministr Alexandr Vondra, přišel také někdejší pražský primátor Bohuslav Svoboda. Lidem rozdávali letáky, k dispozici byly stánky s občerstvením nebo dětský koutek. Akci pořádala ODS už pojednadvacáté.

Do voleb jde ODS s heslem Jsme srdcem Evropy a s programem reformy EU. "Věříme, že se nám může podařit převrátit poměry v Evropském parlamentu natolik, abychom tam pro tu reformu získali většinu," řekl ČTK Zahradil.

Podle něj potřebuje unie "velký právní úklid". "Prořezání evropské legislativy. Více pravomocí národním parlamentům, aby mohly třeba zastavit některou legislativu v momentě, kdy se jim příprava nebude líbit, aby nemusely poslouchat jenom to, co udělá, neudělá (Evropská) komise," uvedl.

Pokud ODS uspěje, bude chtít zmírnit tlak na zavádění eura. Daňová, sociální, penzijní nebo zdravotní politika mají podle Zahradila zůstat v rukou národních parlamentů a vlád. "Na druhou stranu si přejeme, aby byl dokončen jednotný obchodní trh a odstraněny bariéry a překážky, které doposud třeba brání volnému pohybu služeb," dodal Zahradil.

Pro návštěvníky občanští demokraté připravili nejen předvolební stánky, ale také stany s občerstvením či vínem. Děti mohly skákat v nafukovacím hradu, běhat slalom nebo si kreslit v dětském koutku. Pro děti i dospělé byly připraveny soutěže. Jako cenu pro dospělé přinesl Zahradil výtisk Máje Karla Hynka Máchy.

Svobodní se v průvodu vymezili proti EU, podle nich ČR prodělává

Účastníci asi padesátičlenného průvodu příznivců Svobodných dnes v Praze kritizovali Evropskou unii. Strana hovoří vystoupení ČR z EU, Česko podle ní na členství prodělává. Zástupci strany při průvodu z náměstí Republiky k Pražskému hradu rozdávali lidem improvizované účtenky, podle nichž je Česko kvůli členství v EU ve ztrátě 1,7 bilionu korun. Podle údajů ministerstva financí naopak republika do konce loňského roku získala z rozpočtu EU zhruba 1,31 bilionu korun, zatímco do rozpočtu unie poslala 565 miliard korun. Celkem tak ČR získala z EU o 741,3 miliardy korun víc, než zaplatila, uvedlo ministerstvo.

Prvomájová akce Svobodných začala krátce po 13:00 úvodními projevy. Lídr kandidátky strany ve volbách do Evropského parlamentu Vít Jedlička v něm uvedl, že cílem je v budoucnu vystoupení země z EU. "Před vstupem do Evropské unie nám bylo lháno o tom, jaké přínosy to bude mít. Největším problémem je obrovská byrokracie," uvedl. Jako vhodnou organizaci označil Evropské sdružení volného obchodu. Následně se zástupci strany a jejich příznivci vydali na pochod k Pražskému hradu. Na akci dohlížela zhruba desítka policistů.

Svobodní si pro akci vytiskli improvizované účtenky, které měly znázorňovat náklady členství České republiky v EU. Podle Svobodných je Česko kvůli řadě nepřímých nákladů v minusu 1,7 bilionu korun, což znamená zhruba 160.000 korun na každého obyvatele. Účtenky rozdávali při průvodu kolemjdoucím. Na Hradě ji pak předali i mluvčímu prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi, který ji podle nich předá prezidentovi. Svobodní chtějí, aby Zeman změnil svůj přístup k EU.