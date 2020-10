Oslavy 17. listopadu budou asi převážně online

Praha - Oslavy 17. listopadu se letos zřejmě skuteční převážně ve virtuální podobě. Pořadatelé proto startují kampaň Sami, ale spolu (#samialespolu) a vyzývají občany, aby jako symbol oslav v době, kdy nelze společně vyjít hromadně do ulic, zapálili za oknem svíčku a soustředili se na konání dobrých skutků. Uvedli to dnes v tiskové zprávě. V omezené podobě bude i pietní akt na Albertově.

"Bohužel s ohledem na aktuální protiepidemická opatření se program zásadně zúží. Návštěvníci budou mít ale samozřejmě možnost položit květiny a zapálit svíčku. Samotný pietní akt se uskuteční kolem poledne ve skromnějším provedení, než tomu bylo v letech minulých. Unikátností letošního 17. listopadu na Albertově však bude odhalení busty Eduarda Alberta, po kterém je celé místo pojmenováno," uvedl za studenty koordinátor Svobodného listopadu Michal Zima.

Svobodný listopad na Albertově každoročně připravují studenti UK. Eduard Albert (1841 až 1900) byl český chirurg, univerzitní profesor, popularizátor české poezie, překladatel a básník, který ale působil na univerzitě ve Vídni.

Účastníci průvodu Sametové posvícení do ulic vyrazí i letos. "Masky jsou dost spolehlivě nepropustné roušky, průvod jsme schopni rozptýlit do menších jednotek. Pokud by se však situace i nadále zhoršovala, přesuneme akci na jiné datum," uvedl mluvčí Sametového posvícení Jakub Otčenášek a zve dobrovolníky k výrobě masek a kostýmů. Ta se bude konat online, v případě příznivé situace pak v dílně v Pražské tržnici.

Za všech okolností se podle pořadatelů uskuteční také tradiční Koncert pro budoucnost z Václavského náměstí. "Připraveno máme několik scénářů, které momentálně řešíme s Pražskou hygienickou stanicí," uvedl Jan Gregar ze spolku Nerudný fest. Na Koncertě pro budoucnost zahrají The Plastic People of the Universe, Jiří Schmitzer, Zrní, Iva Bittová, Ewa Farna, Ondřej Gregor Brzobohatý, Klára Vytisková nebo Ivan Hlas.

Společnost Post Bellum připraví připomínku Dne studentstva prostřednictvím online výstavy Jak studenti tvořili dějiny, na exteriérových výstavách na řadě míst po celé republice a při sledování předávání Cen Paměti národa 17. listopadu večer. Další podrobnosti jsou na www.festivalsvobody.cz.