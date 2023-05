Oslavenec Vejmelka by ve čtvrtfinále rád dostal postupový dárek

Tampere (Finsko) - Brankář Karel Vejmelka se těší na čtvrteční klíčový zápas na mistrovství světa v Tampere ve čtvrtfinále proti hokejistům USA. Ve stejný den oslaví 25. narozeniny a přeje si úspěšný výsledek jako loni na stejném místě v utkání 3. místo. Zápas sice nedochytal, protože jej po první třetině vystřídal za stavu 1:3 Marek Langhamer, ale po výhře 8:4 se radoval se spoluhráči z bronzu.

Po přesunu ze základní skupiny v Rize se vzpomínky na první českou medaili na velké mezinárodní akci Vejmelkovi vybavily "Jsme na stejném hotelu, stejný zimák, podobná kabina. Vzpomínky jsou pořád ještě živé. Je tu spousta kluků, kteří to zažili, a věřím, že na to navážeme," řekl Vejmelka novinářům. Američany čeští hokejisté loni v Tampere porazili dvakrát. Uspěli i v základní skupině, v které odchovanec Třebíče vychytal nulu při výhře 1:0.

Sestavu trenéři sice dopředu neprozrazují, ale asistent Libor Zábranský před duelem s Kanadou uvedl, že by ve čtvrtfinále měl nastoupit stejný gólman. A důvěru v posledním utkání základní skupiny dostal právě Vejmelka. "Zatím není potvrzené, že budu chytat. Kdybych ale do brány šel, tak samozřejmě s tím, že budu muset předvést stoprocentní výkon. Půjdu do zápasu stejně jako do těch předchozích," uvedl.

Hrát takhle důležité zápasy chce podle něj každý. "Proto hokej hrajeme, takové zápasy jsou pikantní. Tohle je nejvíc, co může být. Bojovat o medaile je snem každého kluka. O motivaci máme postaráno. Teď se jen dobře vyspat a jít do toho s čistou hlavou a naplno," prohlásil.

Češi mají v kádru z loňska deset hráčů a Američané jediného. I proto je pro ně snazší přijet za soupeřem, který v Tampere strávil celou základní skupinu. "Myslím, že to roli hrát může. Prostředí je nám známé, měli jsme tu úspěch, což nám může dodat energii a nějakou další motivaci. Rozhodně si myslím, že to bude pro nás plus. Halu dobře známe, je tu téměř všechno stejné. Navíc je tu kvalitnější led než v Rize. Plusy jsou na naší straně," míní Vejmelka.

Navíc vedle českých fanoušků budou mít na své straně zřejmě podobně jako loni i finské díky kouči Karimu Jalonenovi na střídačce. "Lidi ho tady mají rádi. Věřím, že nás zase poženou. Ale samozřejmě doufáme, že tady bude hodně českých fanoušků, jako tomu bylo v Rize. Toho bych se nebál, podpora bude velká. Budeme jim chtít udělat radost," konstatoval Vejmelka.

Američané zůstávají na turnaji jediným neporaženým týmem, vítězství ve skupině uhájili v úterý díky výhře na Švédskem 4:3 v prodloužení. Šampionát začali vítězstvím nad domácím Finskem 4:1. "Rozhodně mají kvalitní hráče do útoku, budou se snažit tvořit hru. Určitě se budeme chtít přes ně dostat do pásma a vnutit jim vlastní hru. Bude to velký boj, nicméně víme, co čekat. Budeme připravení," řekl Vejmelka.

Má za sebou dvě sezony v NHL v dresu Arizony, ale nemá pocit, že by mu zámořský styl soupeře víc vyhovoval. "Já to úplně nerozlišuju. Určitá výhoda to ale být může. Vím, co můžu čekat. Myslím, že nás nemají moc čím překvapit," podotkl. Američané jsou s 268 střelami na branku ze sedmi zápasů druhým nejaktivnějším týmem po Kanadě. "Vždycky je lepší být v zápřahu a mít zákroků víc než míň," vítal to Vejmelka, který je v dresu Coyotes zvyklý čelit velkému počtu střel.

Češi prohráli tři ze sedmi zápasů na turnaji a v závěrečných testech před play off podlehli Švýcarsku 2:4 a Kanadě 1:3. Podle Vejmelky to ale před čtvrtfinále nehraje negativní roli. "Tohle je play off, musíme se soustředit na další zápas a poučit se z chyb. Může nám to naopak pomoct," uvedl.

Loni ve stejný den jako on slavil narozeniny i kanonýr David Pastrňák a oba dostali dort. "Já to upřímně vůbec neřeším. Mám v hlavě jen hokej. Byl by to hezký dárek vyhrát, ale nemyslím na to. Nevím, jestli se něco chystá, nic neproběhlo. Myslím, že každý se budeme soustředit na zápas. Tohle je teď druhotné," dodal Vejmelka. Lepší dárek než vítězství si neumí představit.