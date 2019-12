Oslavenec Martinec dál působí v Pardubicích, už je ale nejstarší

Pardubice - Jeden z nejlepších českých hokejistů historie a poté i úspěšný trenér Vladimír Martinec oslaví v neděli 70. narozeniny. Bývalý elegantní bruslař a výborný střelec stále působí v Pardubicích, kde strávil většinu kariéry. Žádnou velkou oslavu životního jubilea ale nechystá.

"Naposledy jsem více slavil padesátku, tím jsem s velkými oslavami skončil. Šedesátku jsem přešel a pětašedesát není co slavit. Teď si sedneme s rodinou, známými, dáme oběd a bude," řekl Martinec v rozhovoru s ČTK.

I přes pokročilý věk Martincovi elán nechybí. "Pomáhá mi, že chodím sem, mezi mladé. I když s nimi tolik třeba nemluvím, protože jsou někde jinde, jsem ve sportovní komunitě. Nedovedu si představit, že bych byl zalezlý doma a seděl u televize," přiznal Martinec. V Dynamu působí stále jako konzultant či poradce. "V Pardubicích jsem od roku 1965. Tenkrát jsem byl nejmladší, teď jsem nejstarší. Pořád sem mohu chodit a jsem spokojený," uvedl s úsměvem.

Martinec spojil s východočeským městem hráčskou i trenérskou kariéru. Odskočil si jen krátce na vojnu do Jihlavy a na závěr hráčské dráhy do Kaufbeurenu, kde poté i trénoval. "Tehdy se moc nepřestupovalo a nejlepší hráči neměli šanci jít jinam. Když jsem se potom vrátil z Německa a šel do Pardubic jako trenér, tak v tom byla možná trošku i pohodlnost," připustil Martinec.

Rodák z Lomnice nad Popelkou je členem české i mezinárodní Síně slávy, čtyřikrát vyhrál Zlatou hokejku a třikrát se stal jako hráč mistrem světa. "Já to beru tak, že asi jsem špatný nebyl. Příliš skromnosti škodí," pousmál se Martinec, který se podílel i na historicky prvním pardubickém titulu. "Asi jsem jako hráč něco znamenal. Moje kariéra určitě nebyla špatná a já jsem s tím spokojený," řekl Martinec.

Na úspěchy dokázal navázat i jako trenér. Dvakrát dovedl k titulu Pardubice, byl asistentem Ivana Hlinky na olympijských hrách v Naganu a poté i na třech zlatých mistrovstvích světa. Martinec si váží všech úspěchů, více ale asi těch z hráčské kariéry.

"Na ledě k tomu jako hráč více přispějete. Trenér musí vybrat hráče. V 70. letech byl mančaft víceméně stejný. Znali jsme se a vyhověli jsme si. Deset patnáct lidí bylo pořád stejných, což je vlastně podobné jako po Naganu. Tam se taky vytvořilo jádro, základ, které bylo dobré a úspěšné," řekl Martinec.

Čtvrtý muž v Klubu hokejových střelců po skončení kariéry ještě dlouho hrál za veterány, asi před deseti lety s tím ale skončil. "Začali tam chodit čtyřicetiletí kluci a já jsem jim už nestačil. Jen jsem tam bruslil a to mě nebavilo. Oni byli ohleduplní, ale vzali mi puk a už mi ho moc nepůjčili. A to mě nebavilo. Já byl vždy hračička," podotkl Martinec. Výstroj a výzbroj proto uložil do pytle na pardubickém stadionu. "Jsou to ale věci do muzea, z roku 1980. Jen rukavice mám nové, protože jsme je měl, když jsem trénoval," řekl.

Martinec pravidelně navštěvuje domácí zápasy Dynama a z tribuny sleduje dlouhodobé trápení slavného klubu. Počtvrté z posledních pěti sezon Pardubice bojují o udržení v extralize.

"Je to těžké, ale už je to nějaký pátek a stále se neví, jak z toho ven. Nedá se říct, že by nebyly peníze. Jestli je to nevhodným výběrem hráčů, trenérů nebo vedení...," uvažoval Martinec. Poukázal na to, že v posledních čtyřech letech se v různých funkcích objevilo na střídačce týmu sedmnáct trenérů. "Je tu taková nejistota. Myslím si, že by se na někoho mělo vsadit a dát mu více času. Aby se to posunulo. Vím ale, že je to těžké a každý chce výsledky hned," řekl.