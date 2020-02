Oslabený Liberec chce bojovat o poháry

Liberec - Fotbalisté Liberce přišli v zimní přestávce o dva nejlepší střelce Romana Potočného a Petara Musu, přesto chtějí v jarní části sezony z devátého místa zabojovat o účast v evropských pohárech. Trenér Pavel Hoftych věří, že jeho svěřenci navážou na zlepšení z druhé poloviny podzimu.

Severočeši vstoupí do jara značně oslabení. Nejlepší podzimní střelec Potočný s devíti brankami přestoupil do Ostravy a "sedmigólového" Musu si předčasně stáhla z hostování Slavia. Do Edenu zamířil z hostování v Liberci i záložník Oscar.

"Odešlo nám 16 branek v podobě těch dvou hráčů plus Oscar. Budeme potřebovat, aby mužstvo jejich góly nahradilo a abychom se třeba zlepšili v defenzivě. Tam jsme měli zbytečná okna," řekl na tiskové konferenci Hoftych.

"Chtěli bychom se porvat o postup v domácím poháru co nejdále a v lize držet příčky, které nám zajišťují možnost dalších kvalifikačních bojů o poháry. Chtěli bychom hlavně navázat na závěr podzimu od 10. do 20. kola. Na začátku to bylo hodně na houpačce, od 10. kola se nám to povedlo trošku stabilizovat," dodal Hoftych.

Severočeši ztrácejí pět bodů na první šestku, kterou čeká nadstavbová skupina o titul. "Pro nás je důležité, abychom drželi kontakt s nejlepší šestkou. Jako to bylo vloni, kdy jsme se ve finále do té šestky i dostali. Je tam navíc domácí pohár, přes něj vede nejlepší cesta do pohárů. To je pro nás nejdůležitější," podotkl kapitán Radim Breite.

Vedle Potočného, Oscara a Musy opustil tým i Bojan Dordič. Naopak ze Slavie přišli útočník Imad Rondič a na hostování Jakub Hromada, z rezervy se posunul do týmu Kristian Michal. "Kádr máme omlazený. Všeobecně za klub pracujeme na příchodech. Po odchodu Petara Musy to není jednoduché, žádnou druhou variantu do útoku jsme připravenou neměli. Myslím, že jednoho jména se ještě dočkáme," uvedl sportovní ředitel klubu Zdeněk Koukal.

Liberec v závěru sezony čeká rekonstrukce stadionu. "Po domácím utkání s Mladou Boleslaví začne rekonstrukce hlavní tribuny. Při zápase posledního kola základní části proti Ostravě a zároveň v nadstavbě bude uzavřena hlavní tribuna pro diváky. Zároveň v letní pauze proběhne výměna trávníku. Obojí by se mělo stihnout do začátku nové sezony," uvedl tiskový mluvčí Tomáš Čarnogurský.