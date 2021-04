Oslabení šampioni NBA Lakers vybojovali cennou výhru v Brooklynu

New York - Oslabení úřadující šampioni basketbalové NBA Los Angeles Lakers vybojovali cennou výhru v Brooklynu. V hale jednoho z hlavních konkurentů z Východní konference v boji o titul zvítězili 126:101. O vítězství definitivně Lakers rozhodli po vyloučení obou ústředních rozehrávačů Dennise Schrödera s Kyriem Irvingem. Závěrečných 22 minut totiž ovládli 60:39, přičemž domácí netrefili třeba ani jednu ze 14 trojek.

„Dneska jsme si to sem přijeli rozdat, proměňovat střely a ano, tohle je pro nás zatím nejlepší výhra v sezoně,“ řekl hostující německý rozehrávač Schröder, jenž byl vyloučen s Irvingem po hádce ve třetí čtvrtině. „ Z tohoto zápasu si odnáším velké ponaučení a to, že máme v šatně dost kluků, kteří za to umí vzít,“ dodal pivot Andre Drummond.

V sestavě hostů chyběli kvůli zranění LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol nebo Kyle Kuzma. Nets zase neměli k dispozici Jamese Hardena se Spencerem Dinwiddiem. I tak si ale Lakers s nejlepší obranou v lize vybudovali proti týmu s nejlepším útokem už v prvním poločase až dvanáctibodový náskok a soupeře před sebou ve skóre pustili jen jednou.

Po návratu z kabiny ale hru svěřenci kouče Franka Vogela zcela ovládli a odskočili až na 28 bodů. Dařila se jim zejména střelba trojek. Zatímco Lakers měli téměř 56% úspěšnost, Nets necelých 19%. Na dvouciferný počet bodů z týmu obhájců titulu se dostalo osm hráčů, double double za 20 bodů a 11 asistencí zapsal Drummond. Schröder přidal 19 bodů, 17 včetně pěti košů v řadě po změně stran předvedl Ben McLemore a na 14 bodů a 11 asistencí se dostal Talen Horton-Tucker.

Brooklynu nebylo nic platné, že poprvé po zranění nastoupil v základu hvězdný Kevin Durant a byl nejlepším střelcem týmu s 22 body. Přidal sedm doskoků a pět asistencí, ale také osm ztrát. Irving měl 18 bodů. Víc než deset dal už jen LaMarcus Aldridge (12). „Přišlo mi, že nás přehráli fyzicky. V agresivitě jsme se jim vůbec nemohli vyrovnat,“ uvedl kouč Brooklynu Steve Nash. „Dostali jsme od nich brzo pořádně přes pusu,“ přiznal Durant.

Kvůli porážce přišli Nets o sérii devíti domácích vítězství a do čela tabulky Východu se vrátila se stejnou zápasovou bilancí Philadelphia. 76ers zvítězili v Oklahomě City 117:93 hlavně zásluhou kamerunského centra Joela Embiida, autora 27 bodů, devíti doskoků a čtyř bloků i asistencí. Turecký křídelník Furkan Korkmaz ho doplnil 20 body a pěti zisky.

Historický zápis předvedl Garry Trent, který výrazně pomohl Torontu k výhře na palubovce Clevelandu 135:115. Osobní rekord si vylepšil o 13 bodů na 44 při úspěšnosti střelby bezmála 90%, protože proměnil z pole 17 z 19 pokusů. Lepší byl při více než 40 vstřelených bodech za posledních téměř 70 let jen Mike Woodson. Celkem 87 body v první půli navíc Raptors stanovili nový klubový rekord.

Nejlepší tým soutěže Utah Jazz dovedl k triumfu 128:112 nad Sacramentem Donovan Mitchell s 42 body, který jako čtvrtý hráč v klubové historii dal ve třech zápasech po sobě aspoň 35 bodů. Za poražené měl na kontě De‘Aaron Fox 30 bodů a osm asistencí.

V tabulce Západní konference si druhý Phoenix poradil s Washingtonem 134:106. Golden State porazilo Houston 125:109 i díky 38 bodům Stephena Curryho. Turecký pivot Enes Kanter podpořil vítězství Portlandu nad Detroitem 24 body a 30 doskoky, což je nový klubový rekord Trail Blazers.

Výsledky sobotních zápasů NBA:

Brooklyn - LA Lakers 101:126, Cleveland - Toronto 115:135, Golden State - Houston 125:109, Oklahoma City - Philadelphia 93:117, Phoenix - Washington 134:106, Portland - Detroit 118:103, Utah - Sacramento 128:112.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Brooklyn 53 36 17 67,9 Philadelphia 53 36 17 67,9 3. Boston 53 27 26 50,9 4. New York 53 26 27 49,1 5. Toronto 53 21 32 39,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 52 32 20 61,5 2. Indiana 51 24 27 47,1 3. Chicago 51 22 29 43,1 4. Cleveland 52 19 33 36,5 5. Detroit 53 16 37 30,2

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 51 27 24 52,9 2. Atlanta 53 28 25 52,8 3. Miami 52 27 25 51,9 4. Washington 52 19 33 36,5 5. Orlando 52 17 35 32,7

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Dallas 51 29 22 56,9 2. Memphis 50 26 24 52,0 3. San Antonio 50 24 26 48,0 4. New Orleans 52 23 29 44,2 5. Houston 53 14 39 26,4

Severozápadní divize:

1. Utah 53 40 13 75,5 2. Denver 52 34 18 65,4 3. Portland 52 31 21 59,6 4. Oklahoma City 53 20 33 37,7 5. Minnesota 53 13 40 24,5

Pacifická divize:

1. Phoenix 52 37 15 71,2 2. LA Clippers 54 36 18 66,7 3. LA Lakers 53 33 20 62,3 4. Golden State 53 25 28 47,2 5. Sacramento 53 22 31 41,5