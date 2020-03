Oslabení koruny už podle bankéře Holuba měnové podmínky uvolnilo

Praha - Oslabením kurzu koruny už se uvolnily měnové podmínky, takže nutnosti snížit základní úrokové sazby až na nulu by se Česká národní banka (ČNB) mohla vyhnout. Agentuře Bloomberg to řekl člen bankovní rady Tomáš Holub.

"Směnný kurz už významně uvolnil měnové podmínky," řekl Holub v telefonickém rozhovoru. "Ale pokud bychom pokračovali s politikou dalšího agresivního uvolňování, mohli bychom poslat směnný kurz na úroveň, kde už by to mohlo mít určité nežádoucí vedlejší účinky," dodal.

Bankovní rada ČNB na mimořádném jednání v pondělí snížila jednomyslně základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta. Tímto krokem vrátila sazby na úroveň před loňským květnem. Naposledy centrální banka snížila sazby o půl procentního bodu v únoru 2009, v době světové finanční krize.

ČNB zároveň uvedla, že je připravena úrokové sazby dál snížit, pokud si to vyžádá vývoj ekonomiky. Koruna v pondělí oslabila o více než tři procenta.

K prudkému oslabení měny Holub uvedl, že je "více či méně přirozené". "Pokud by však výprodej měny zašel příliš daleko, mohlo by to začít bolet některé části ekonomiky, a pak by samozřejmě stálo za zvážení, zda bychom neměli intervenovat," řekl Holub.

Standardní měnové zasedání bankovní rady se uskuteční ve čtvrtek 26. března.