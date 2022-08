Oslabení basketbalisté zkusí v kvalifikaci o MS potrápit favorizovanou Francii

Paříž - Čeští basketbalisté dnes v oslabeném složení vstoupí do druhé fáze kvalifikace o účast na mistrovství světa a pokusí se potrápit favorizovanou Francii, stříbrný tým loňských olympijských her v Tokiu. V Paříži český tým nastoupí od 20:30 bez zraněných rozehrávačů Tomáše Satoranského v Víta Krejčího a nemocného křídelníka Jaromíra Bohačíka.

Češi vstoupí do bojů o tři postupová místa ze skupiny K na čtvrtém místě tabulky se stejnou bilancí tří výher a tří porážek, kterou mají také pátá Bosna a Hercegovina a šesté Maďarsko. První Francie i druhá Litva vyhrály pět ze šesti utkání a třetí Černá Hora čtyřikrát zvítězila a dvakrát neuspěla. Ginzburgův tým po soubojích v předešlé skupině F s Litvou a Bosnou a Hercegovinou bude hrát vedle Francie po dvou zápasech s Maďarskem a Černou Horou. Šampionát se bude v příštím roce hrát v Indonésii, Japonsku a na Filipínách.

S Francouzi se český tým naposledy utkal na olympiádě v Tokiu v základní skupině a prohrál 77:97. "Je to atletický tým, který bude hrát rychle dopředu. Musíme se vracet a přinutit je hrát pět na pět. Mají samozřejmě i dobré podkošové hráče, kteří mají přesné role. Hodně rolují, doskakují, jsou nepříjemní. Když si budeme vypomáhat, tak se jim zase otevřou volní střelci. Čeká nás těžký úkol, Francouzi jsou navíc doma. Důležité bude, jak zápas začneme. Nesmíme je nechat rozběhnout," řekl asistent trenéra Luboš Bartoň.

Vedle Satoranského, Krejčího a Bohačíka měli v závěru turnaje v Hamburku minulý týden potíže také pivot Martin Kříž a rozehrávač Ondřej Sehnal. Kříž kvůli problémům se zády sobotní duel o 3. místo s Itálii vynechal, Sehnal sice hrál, ale kvůli potížím se zápěstím pravé ruky byl hodně limitován především při střelbě. "Je otázka pro doktora. Já osobně si myslím, že budou připravení," komentoval jejich stav Bartoň.

"Hraje se pořád pět na pět. Absence jsou a budou, musíme se s tím popasovat. Vymýšlíme různé kombinace a uvidíme, jak si to sedne. Máme pár zápasů. Uvidíme, jaká bude evoluce všech těch zranění. Snad budeme po Francii řešit příjemnější věci," prohlásil Bartoň.

Nahradit absence se bude snažit český tým i pozměněný stylem hry. "Myslím, že budeme hrát trošku jinak. To, že je Francie atletická, neznamená, že nebudeme hrát rychle dopředu. Myslím, že oni jsou zranitelní zvlášť v některých sestavách a nemusíme vždycky hrát na klasického rozehrávače. Myslím, že máme dost kvalitních hráčů na perimetru, kteří to chvilkami zvládnou. Jde spíš o to, abychom hráli sety, aby nám soupeř nemohl nabourávat naše kombinace hned na jejich začátku," konstatoval Bartoň.

Bartoň v Accor Areně (dříve Bercy) před 12 lety vyhrál s Barcelonou Final Four Evropské ligy a rád se tam vrací. "Vzpomínám si na to velmi dobře. Sice jsem nenastoupil do hry, ale byly to dva výborné zápasy a potom samozřejmě slavení. Je to 12 let, uběhlo spoustu vody, jsem tady znova v totálně jiné pozici. Mně se vždycky hala Bercy líbila," podotkl.

V hale, která má z venku pyramidový tvar a její stěny jsou pokryty trávou, může na basketbal návštěva přes 15 tisíc diváků. "Je výjimečná. Každá hala by měla mít nějaké svoje kouzlo a tahle, jak už k ní člověk přichází, tak to svoje kouzlo má. Trávník na povrchu, člověk vejde dovnitř a je to taky paráda," dodal Bartoň.

Zatímco Ginzburg se musí obejít jak bez Satoranského, který strávil uplynulých šest let v NBA, tak bez současného hráče Oklahomy Krejčího, Francouzi mají na soupisce čtveřici z nejlepší ligy světa - Evana Fourniera z New York Knicks, Rudyho Goberta z Utahu, Timothého Luwawua-Cabarrota z Atlanty a Théa Maledona z Oklahomy. Oproti Tokiu chybí Nicolas Batum z Los Angeles Clippers, Frank Ntilikina z Dallasu či Nando de Colo, dosavadní spoluhráč Jana Veselého z Fenerbahce .

"Ale je to podle mě velmi dobrý tým, který naopak z lavičky tahá zajímavé typy hráčů. Ti umí zrychlit tempo hry, vytvořit velký tlak na míč. Možná nám bude dělat paradoxně větší problémy druhá rotace z lavičky," doplnil Bartoň.

Křídelník Tomáš Kyzlink doufá, že i oslabený český tým udrží se soupeřem celý zápas krok. "Bude to vyžadovat extra úsilí. Ti hráči, kteří nemají většinou takovou minutáž, budou muset vzít zodpovědnost na sebe, ale myslím si, že jsme tady všichni připravení. Jediné, co můžeme vždycky slíbit, je stoprocentní nasazení a vůle po vítězství. Bude to určitě zajímavý zápas, protože nastoupíme proti jednomu z nejlepších týmů na světě," prohlásil Kyzlink.