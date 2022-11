Oslabené basketbalistky USK Praha zabojují ve Valencii o druhé vítězství v EL

Valencie (Španělsko)/Praha - Basketbalistky USK Praha čeká ve středu druhé utkání v Evropské lize, týden po domácí výhře nad Szekszárdem se představí na hřišti Valencie. České mistryně se musí dál obejít bez řady podkošových hráček včetně zraněné americké opory Brionny Jonesové. Absence ale hlásí i soupeř.

"Nastoupíme ve stejné sestavě, v jaké jsme hrály doma. Dosud se nám nevrátil žádný rekonvalescent. Hrajeme sice proti nováčkovi, ale jde o známý tým z dřívějška. Ani Valencie se momentálně nenachází v nejlepší formě a také má problém se zraněními. Budeme se toho snažit využít," řekla ČTK trenérka USK Natália Hejková.

Slovenská trenérka se musí v úvodu euroligové sezony obejít vedle Jonesové, jež má svalové zranění, bez Veroniky Voráčkové nebo Veroniky Šípové. Voráčková laboruje s kotníkem, Šípová je po operaci menisku. Do konce sezony bude chybět nizozemská pivotka Emese Hofová, další Američanka Merritt Hempeová čeká na udělení makedonského pasu.

"Valencie sice nemá tak úzkou rotaci jako my, zato jim chybí dvě důležité hráčky Alba Torrensová a Cristina Ouviňaová. Ta hrála také dříve u nás," uvedla Hejková. Připravená je ale jiná bývalá hráčka pražského celku Leticia Romerová.

České šampionky porazily v prvním duelu Szekszárd 82:71, Valencie vstoupila do soutěže výhrou 73:71 nad Boloňou. Nejlepší hráčkou byla právě rozehrávačka Romerová, jež zaznamenala 15 bodů a sedm asistencí. Stejný počet bodů nastřílela také její spoluhráčka Queralt Casasová. "Půjde o duel dvou neporažených celků, ale pro nás je důležitý každý zápas. V úvodu se týmy krystalizují na pozdější favority a na ty, které budou naopak jinde. Jdeme do toho s maximálním soustředěním," podotkla Hejková.

Pro osmašedesátiletou trenérku bude duel speciální, protože ve Valencii před jedenácti lety působila. Poté co s ní klub nečekaně ukončil spolupráci, odešla do USK. Valencie tehdy ve stejné sezoně ještě pod názvem Ros Casares vyhrála Euroligu. Brzy poté ale klub kvůli finančním potížím skončil. Nyní funguje pod názvem BC Valencia.

"Je to pro mě trochu zajímavý zápas, protože jsem tam od té doby jako trenérka nebyla. Všechno se zde změnilo. Teď je to nový klub s jiným názvem, ale hraje ve stejné hale," uvedla Hejková. "Ta není tak malá jako v Salamance, kde vám diváci dýchají na krk, a o to je možná jednodušší se s jejich atmosférou vypořádat. Tlak diváků zde není tak bezprostřední," dodala Hejková.

Utkání začne ve středu ve 20:00.