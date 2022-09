Oslabená Plzeň podlehla v Lize mistrů doma Interu 0:2

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve druhém utkání hlavní fáze Ligy mistrů doma podlehli Interu Milán 0:2. Úřadující češti šampioni, kteří odehráli závěrečnou půlhodinu bez vyloučeného Pavla Buchy, zůstávají ve skupině C bez bodu. Minulou středu utrpěli debakl 1:5 v Barceloně.

Favorizovaný italský tým ve 20. minutě poslal do vedení Edin Džeko, který v 70. minutě při přesilovce hostů připravil druhou branku pro Denzela Dumfriese. Inter získal v tomto ročníku elitní soutěže první body.

Viktoria se v dalším zápase Ligy mistrů představí 4. října na stadionu Bayernu Mnichov. Plzeň doma v pohárech prohrála poprvé po 11 duelech od debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině Champions League v listopadu 2018.

V domácí sestavě od začátku nastoupili i krajní obránce Havel a útočník Chorý, jejichž start byl nejistý kvůli zdravotním problémům.

Devatenáctinásobný italský mistr od začátku častěji držel míč a postupně si vytvářel čím dál větší převahu. Acerbiho pohotovou střelu zblízka si ještě pohlídal brankář Staněk.

Ve 20. minutě se už Inter prosadil. Correa posunul míč na volného Džeka a ten zakončil umístěnou přízemní ranou. Bosenský reprezentant dal Plzni desátý gól v devátém soutěžním utkání, předtím se proti Viktorii trefil i v dresech Teplic, Manchesteru City a AS Řím.

Západočeši poté změnili rozestavení z úvodního 3-5-2 na své obvyklejší 4-2-3-1, což jim pomohlo. Sýkora, autor gólu v Barceloně, vystřelil vysoko nad břevno. Domácí měli i další nadějné závary.

Přesto mohl jít Inter do kabiny s dvoubrankovým náskokem. Krátce před pauzou Plzeň podržel Staněk proti Džekově střele a dorážku Mchitarjana zblokoval Hejda.

"Nerazzurri" vstoupili lépe i do druhé půle, kdy se znovu předvedl gólman Staněk proti Correově hlavičku a ráně aktivního Džeka.

Po hodině hry Bucha za podražení Barrely dostal žlutou kartu, kterou ale švýcarský sudí Schärer po konzultaci s videorozhodčím a kontrole na monitoru změnil na červenou.

Milánský tým zužitkoval přesilovku v 70. minutě. Džeko z protiútoku vybídnul Dumfriese a nizozemský bek z úhlu přehodil Staňka. Bránící Jemelka už míč odkopnout nestihnul.

Plzeňští ale ani v deseti nepůsobili odevzdaně, a dokonce mohli snížit. První těžký zákrok zápasu předvedl brankář Onana, jenž vytáhnul hlavičku střídajícího Basseyho. Víc už domácí nestihli.

Hlasy po utkání:

Luděk Pernica (obránce Plzně): "Inter je skvělé mužstvo. My hráli z našeho bloku, oni nám balon moc nepůjčovali. Když jsme ho měli, tak jsme o něj zase rychle přišli. Jako před prvním gólem, kdy to Džeko skvěle zakončil. Má na nás pifku, jako by věřil, že nám dá vždy gól. My jsme se prvních 30 minut k ničemu moc nedostávali. Celý zápas jsme tahali na kratší konec. Jsme zklamaní, před domácím publikem jsme toho chtěli ukázat možná trochu víc a aspoň branku zase dát. Výkon mohl být také lepší."

Adam Vlkanova (záložník Plzně): "Věděli jsme, že jsou to ve skupině všechno kvalitní týmy. Inter má výborný tým, ale měli jsme si víc věřit a dostávat se do nějakých šancí. Dalo se s nimi hrát. Je škoda, že tam nebylo víc sebevědomí, abychom si víc dovolili. Máme vítěznou mentalita, chtěli jsme urvat aspoň bod. Bohužel Inter ukázal kvalitu a předčil nás."

Zdroj: Premier Sport 2.

Viktoria Plzeň - Inter Milán 0:2 (0:1)

Branky: 20. Džeko, 70. Dumfries. Rozhodčí: Schärer - Zogaj, Erni - San (video, všichni Švýc.). ŽK: Sýkora, Kalvach, Jemelka - Bastoni, Gagliardani. ČK: 61. Bucha (Plzeň). Diváci: 11.252 (vyprodáno).

Plzeň: Staněk - Hejda, Pernica, Jemelka - Havel (76. Holík), Kalvach (76. N'Diaye), Bucha, Vlkanova (84. Čermák), Sýkora (71. Jirka) - Chorý (72. Bassey), Mosquera. Trenér: Bílek.

Inter: Onana - Škriniar, Acerbi, Bastoni (64. D'Ambrosio) - Dumfries, Barella (72. Gagliardani), Brozovič (84. Asllani), Mchitarjan (72. Calhanoglu), Gosens - Džeko, Correa (72. Martínez). Trenér: Inzaghi.

Tabulka skupiny C:

1. FC Barcelona 1 1 0 0 5:1 3 2. Bayern Mnichov 1 1 0 0 2:0 3 3. Inter Milán 2 1 0 1 2:2 3 4. Plzeň 2 0 0 2 1:7 0