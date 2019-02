Glasgow/Praha - Bez řady obvyklých opor v čele s trojnásobným šampionem v běhu na 400 metrů Pavlem Maslákem se česká výprava představí na atletickém mistrovství Evropy v hale, které se uskuteční od pátku do neděle v Glasgow. Největšími nadějemi budou obhájce stříbra koulař Tomáš Staněk, který ale kvůli zranění v této sezoně absolvoval jen jeden halový závod, a čerstvá česká rekordmanka na 1500 metrů Simona Vrzalová.

Před dvěma lety v Bělehradě získali čeští reprezentanti sedm medailí. Na podobnou bilanci budou tentokrát útočit jen těžko. "Bude to na těch jednadvaceti atletech a o tom, jakou budou mít konkurenci a jak sami přijedou nabití. Sedm medailí by byl krásný počin. Já budu rád za každou, která se z Glasgow přiveze," řekl před odletem šéftrenér Tomáš Dvořák.

Kvůli zranění kyčle musel halovou sezonu úplně vypustit Jakub Holuša. Stříbro na čtvrtce nebude obhajovat Zuzana Hejnová, která sice splnila nominační kritéria, ale účasti se vzdala, protože nebyla spokojená se svými časy a raději se už začala připravovat na léto.

Svalové zranění už vyléčil český rekordman Staněk, který se výkonem 21,16 metru z lednového mítinku v Jablonci drží na druhém místě evropských tabulek hned za Němcem Davidem Storlem. Od té doby nezávodil, ale trénuje bez bolesti a cítí se být v dobré formě. "Doufám, že techniku vyspravili od toho jediného závodu v Jablonci, kde sice hodil daleko, ale bylo to strašně ošklivý. Takže doufám, že to bude hezký a ještě o to dál to poletí," řekl na jeho adresu Dvořák.

V nejlepší formě se z českých atletů v hale zatím ukazuje pátá žena loňského ME Vrzalová, která se rekordním časem z Ostravy 4:05,73 zařadila na čtvrté místo evropských tabulek těsně za Polku Sofii Ennaouiovou. O dost lepší výkony mají na kontě domácí favoritka Laura Muirová a Němka Konstanze Klosterhalfenová, které měly rychlé mezičasy na 1500 metrů při svých závodech na míli.

Na středních tratích ale na velkých akcích tabulky mnohdy nerozhodují. "Nebude to snadné, protože se nedá kalkulovat, jestli se poběží super rychle, nebo zrovna takticky. To se uvidí až podle vývoje závodu. Důležité je učinit první krok a dostat se do finále," poznamenal Dvořák.

Masláka se zkusí zastoupit Jan Tesař, který letos běžel jen o sedm setin pomaleji než halový král posledních sezon. Časem 46,26 sekundy se dělí o třetí místo mezi přihlášenými závodníky. Rychlejší jsou pouze Slovinec Luka Janežič a úřadující mistr světa i Evropy na 400 metrů překážek Nor Karsten Warholm, který je odskočený o více než půl sekundy.

Z českých medailistů z Bělehradu už bude v Glasgow závodit jen bronzový z patnáctistovky Filip Sasínek, který je však v letošních evropských tabulkách hluboko. Na finále může pomýšlet půlkař Filip Šnejdr. Nepovedenou halovou sezonu se pokusí zlomit dálkař Radek Juška, halový vicemistr Evropy z roku 2015.

První část soutěžního programu začíná od pátku do neděle vždy v 11:00 SEČ. Páteční večerní blok je naplánovaný od 20:00 SEČ, o víkendu bude o hodinu dříve. Z velkých hvězd bude sledovaná hlavně Muirová, která se stejně jako před dvěma lety v Bělehradě pokusí o double na 1500 a 3000 metrů.