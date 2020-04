Ošetřovné zavedené kvůli zavření škol zřejmě vzroste

Praha - Ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s potomky v souvislosti s uzavřením škol a školek kvůli koronavirové krizi, se zřejmě zvýší. Zpětně od dubna má podle vládní novely činit 80 procent denního vyměřovacího základu zaměstnance místo nynějších 60 procent. Předlohu dnes schválila zrychleně ve stavu legislativní nouze Sněmovna. Stát by měl podle novely vyplácet zaměstnancům ošetřovné nejdéle do letních prázdnin. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

Ošetřovné nově dostanou podle schváleného pozměňovacího návrhu koaličních poslanců Romana Sklenáka (ČSSD) a Jany Pastuchové (ANO) také lidé, kteří pracují na dohody o provedení práce nebo na dohody o pracovní činnosti. Podmínkou bude to, že z těchto dohod bylo v minulosti odváděno nemocenské pojištění. Takzvaným dohodářům vyplatí stát za období od uzavření škol do konce března ošetřovné 60 procent denního vyměřovacího základu, od dubna 80 procent.

Všechny podané opoziční návrhy úprav novely Sněmovna zamítla. Patřily k nim návrhy předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, aby se 80procentní ošetřovné doplatilo už od uzavření škol před polovinou března a vyplácelo se až do konce letních prázdnin, tedy do 31. srpna.

Zvýšené ošetřovné se přibližuje podle důvodové zprávy úrovni čisté mzdy s uplatněním slevy na poplatníka. Na dávce je závislá velká část rodin s dětmi a standardní ošetřovné 60 procent nestačí v mnoha případech pokrýt jejich základní životní výdaje, zejména u samoživitelek a samoživitelů, stojí ve zdůvodnění.

Opozice s návrhy na vyšší než 60procentní ošetřovné od začátku uzavření škol a na podporu lidí pracujících na dohody neuspěla ve Sněmovně už při schvalování zvláštního zákona zhruba před měsícem. Dnes se to stalo předmětem dlouhé debaty, v níž od části opozice zněla kritika na adresu kabinetu. "Vláda nás zatěžuje ve stavu legislativní nouze tím, co už mohlo být dávno vyřešeno," prohlásil například předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Dávku může podle důvodové zprávy pobírat až 181.000 lidí. Celkové výdaje státu za 30 dní by po zvýšení činily v takovém případě zhruba 3,5 miliardy korun. Při nynější hodnotě ošetřovného je to o 0,9 miliardy korun méně.

Rozšířené ošetřovné související s uzavřením škol zavedl zákon, který nabyl účinnosti v posledních březnových dnech. Stát je vyplácí rodičům dětí do 13 let věku. Vztahuje se na celou dobu uzavření škol, nynější novela stanoví nejzazší hranici 30. června. Úprava dočasně nahradila standardní dobu dobu výplaty nejvýše devět dní, když děti navíc nesmějí být starší deseti let.

Stát podle už účinného zákona hradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Ošetřovné se vztahuje také na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu, a to bez věkového omezení. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, mají v těchto případech nárok na nekrácený průměrný služební příjem.

Školy se v Česku uzavřely 11. března. Otvírat by se měly postupně, v plném provozu do prázdnin ale nebudou.

Sněmovna schválila osvobození vylitého piva od spotřební daně

Pivovary budou moci žádat o vrácení spotřební daně za pivo, které nedokázaly prodat z distribučních center kvůli zavřeným hospodám a restauracím. Dnes to schválila Sněmovna v novele zákona o spotřebních daních, která upravuje stahování cigaret se starým kolkem z trhu. Novelu nyní dostane k projednání Senát. O úlevu žádal Český svaz pivovarů a sladoven, podle kterého by placení daně za vylité pivo bylo nejenom nesmyslné, ale i nemorální.

Na pozměňovacím návrhu se podílelo ministerstvo financí. Do novely ho poslanci vložili na návrh sněmovního rozpočtového výboru.

Pivo se podle svazu vrací kvůli zavřeným hospodám z prodejní sítě zpět do pivovarů. "Není možné ho jednoduše znovu naplnit do lahví nebo plechovek a prodat jako balené. Vrácené pivo tak nelze využít pro výrobu nového piva ani ho přebalit, aby mohlo být prodáno v maloobchodních prodejnách. Nezbývá než toto pivo zlikvidovat," uvedl už dříve svaz.

Ještě větší problém je podle výkonné ředitelky svazu Martiny Ferencové u piva, které se vrací z distribučních center jednotlivých pivovarů, u něj se pak musí i při likvidaci zaplatit spotřební daň. "Identická situace je u piva, které se vrací z hospod provozovaných přímo pivovarem. Ani v tomto případě současná legislativa neumožňuje požádat o vrácení spotřební daně," dodala. Škody pivovarů, které kromě daně zahrnují náklady na výrobu piva, logistiku a likvidaci, dosáhnou podle ní stovek milionů korun.

Na stažení starších cigaret z trhu bude lhůta až do konce června

Prodejci budou moci prodávat cigarety se starým kolkem až do konce června, tedy o měsíc déle, než původně směli. Současně s tím budou moci až do konce června tyto starší cigarety stahovat z trhu. Počítá s tím vládní novela zákona o spotřebních daních, kterou dnes ve stavu legislativní nouze a ve zrychleném režimu schválila Sněmovna. Důvodem jsou komplikace spojené s epidemií koronaviru.

Vláda původně navrhla pouze prodloužení lhůty pro stahování cigaret z trhu. Rozpočtový výbor však dnes podpořil pozměňovací návrh Miroslava Kalouska (TOP 09), který prodloužil o měsíc i lhůtu pro doprodej starých cigaret. Sněmovna tento návrh za podpory ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) schválila.

Nová sazba spotřební daně z cigaret, kterou Sněmovna schválila loni, vstoupila v účinnost od letošního 1. března. Kolky na krabičkách s novou daní nesou písmeno Z. Prodejci mohou prodávat cigarety se starou daní, a tedy se starým kolkem podle dosavadního znění zákona do konce května.

"Vyhověl jsem apelu prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy a předložil jsem na rozpočtovém výboru pozměňovací návrh, aby se cigarety se starými kolky mohly v červnu nejenom stahovat, ale i prodávat konečnému uživateli," zdůvodnil Kalousek svůj návrh.

Podle studie společnosti British American Tobacco (BAT) uzavření hranic mezi Českem a Německem a Rakouskem prakticky zrušilo příhraniční obchod s tabákem. Na 500 prodejen tabáku v příhraničí již muselo zavřít. Příhraniční obchod podle firmy představuje až 30 procent domácího trhu, což bude pro státní rozpočet znamenat ztrátu 1,8 miliardy korun měsíčně. Další ranou pro koncové prodejce, jako jsou trafiky, bude podle firmy to, že nestihnou prodat, jak zatím legislativa stanoví, do konce května výrobky s nižší daní. Kvůli nařízení vlády, i přestože mají trafiky výjimku, bylo podle firmy zavřeno 12.000 provozoven, které prodávaly tabákové výrobky. Mnoho z nich má, jak BAT uvádí, výraznou zásobu starších výrobků s nižší daní.

Sněmovna na návrh rozpočtového výboru schválila v novele zákona ještě další dva pozměňovací návrhy. První se týká prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně u takzvané zelené nafty. Druhý umožňuje navrácení piva uvolněného do volného daňového oběhu zpět do režimu podmínečného osvobození od daně za účelem jeho likvidace.