Ošetřovné skončí 30. června, experti čekají růst nezaměstnanosti

Praha - Vyplácení zvýšeného ošetřovného kvůli koronavirové epidemii za pár dní skončí. Posledním dnem, za který bude možné získat od státu 80 procent denního základu příjmu, bude 30. červen. Experti na sociální problematiku se obávají toho, že po tomto termínu by mohla řada rodičů školáků zamířit na úřady práce a nezaměstnanost by se mohla citelněji zvednout.

Školy se v Česku kvůli koronavirové nákaze zavřely 11. března. Mimo provoz zůstala i většina školek. O pár dnů později musela přestat fungovat zařízení sociálních služeb. Stát doplácí ošetřovné zaměstnancům s dětmi do 13 let. Za březen to bylo 60 procent základu příjmu, od dubna 80 procent. Žadatelé museli podat žádost s potvrzením o uzavření školy, jejich zaměstnavatel pak za každý měsíc posílal okresní správě sociálního zabezpečení výkaz péče. Živnostníkům jejich ošetřovné poskytovalo ministerstvo průmyslu. Do konce března to bylo 424 korun na den, od dubna pak 500 korun na den.

Ministerstvo práce uvedlo, že kvůli zavřeným školám dostala sociální správa od 12. března dosud od zaměstnanců 297.966 žádostí o ošetřovné. V březnu po vyhlášení nouzového stavu jich bylo 13.137, v dubnu 158.689, v květnu 80.789 a teď v červnu 45.351. Zda jde o žádosti, nebo o výkaz péče, resort neupřesnil. Není tak zcela zřejmé, kolik lidí přesně ošetřovné kvůli uzavření zařízení čerpalo. V dubnu správa na ošetřovném vyplatila 690,63 milionu korun, v květnu zhruba 2,4 miliardy a v červnu zatím 3,6 miliardy.

Experti na sociální problematiku prodloužení a navýšení ošetřovného chválí. Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi ho označila za finanční polštář pro rodiny. Institut ale opakovaně kritizoval to, že na dávku nedosáhli takzvaní dohodáři. Podle sociologa Dana Prokopa chybí stanovení minimálního ošetřovného. Pro lidi s nízkým výdělkem je tak podpora nízká. "Je to poučení pro ošetřovné i pro podporu v nezaměstnanosti. Je potřeba zabývat se nejen poměrem (ke mzdě), ale i částkou," uvedl Prokop.

Odborníci na sociální věci očekávají, že by po skončení ošetřovného mohla začít nezaměstnanost růst. Zatím se zvedala jen mírně. V březnu zůstala na únorových třech procentech, v dubnu se dostala na 3,4 procenta a v květnu na 3,6 procenta. Podle dnešních údajů ministerstva byla na 3,65 procenta. Úřady práce evidovaly 267.180 uchazečů o zaměstnání. Propouštění mohly zbrzdit právě peníze od státu. "Máme specifický trh práce. Je tu ošetřovné, máme výpovědní lhůty," uvedl k mírnému navyšování nezaměstnanosti politický náměstek ministryně práce Michal Pícl (ČSSD).

Zvýšení ošetřovného na 80 procent základu a plán otevírání škol už dřív kritizovali zástupci zaměstnavatelů. Stěžovali si na to, že některým rodičům scházela motivace vrátit se do zaměstnání, když se ošetřovné blíží čisté mzdě a nebylo nutné dítě do školy posílat. Experti poukazovali na to, že by se skončení výplaty ošetřovného mohlo promítnout hlavně do nezaměstnanosti žen. Se školáky či jinými členy rodiny zůstaly v minulých měsících doma obvykle právě ženy.

Zvýšené ošetřovné se bude vyplácet naposledy 30. června. Za den, kdy si dítě půjde do školy pro vysvědčení, se podle ministerstva částka neposkytne. Platí to i pro případ, "když dítě bude ve škole například jenom jednu hodinu", uvedl resort.

Od 1. července bude možné získat ošetřovné na dítě do deseti let nejvýš na devět dnů. Samoživitelé ho budou moci pobírat až 16 dnů. Dávka se bude vyplácet i na péči o jiného člena rodiny. Činit bude 60 procent základu příjmu.