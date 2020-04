Ošetřovné plánuje MPO vyplatit živnostníkům do 26. dubna

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) obdrželo zatím 37.000 žádostí o vyplacení ošetřovného na hlídání dětí do 13 let pro živnostníky. Vyplatit chce všechny žádosti do 26. dubna. První začne vyřizovat ve čtvrtek, naplno plánuje agendu vyřizovat po velikonočních svátcích. Novinářům to dnes po zasedání vlády řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Živnostníci mohou požádat o vyplacení ošetřovného elektronicky i osobně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou o ošetřovné žádat v souvislosti s uzavřením škol kvůli šíření koronaviru.

Živnostníci mají stejně jako zaměstnanci kvůli současné koronavirové epidemii nárok na ošetřovné 424 korun za den, maximálně mohou dostat 13.144 korun měsíčně. Příspěvky jim budou vypláceny zpětně, od 12. března. Žádosti mohou podávat do konce dubna.

Žádat o ošetřovné mohou jen OSVČ, které mají podnikání jako hlavní výdělečnou činnost a pečují o dítě do 13 let, o nezaopatřené dítě do 26 let závislé na pomoci jiné osoby minimálně ve stupni I (lehká závislost), které nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru. Podpora se vztahuje i na péči o zdravotně postižené alespoň ve stupni I podle zákona o sociálních službách.

Na ošetřovné pro živnostníky bylo vyčleněno 100 milionů korun.

Živnostenské úřady v únoru evidovaly 1,03 milionu OSVČ, zhruba 450.000 provozovalo živnost jako vedlejší činnost.