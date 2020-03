Ošetřovné dostane zřejmě širší okruh lidí

Praha - Stát zřejmě zaplatí ošetřovné rodičům dětí do 13 let věku, kteří s potomky zůstali doma v souvislosti s uzavřením škol kvůli koronavirové krizi. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu po celou dobu, co budou školy nepřístupné, a to i zpětně. Návrh zvláštního vládního zákona, který to předpokládá, schválila dnes Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze se dvěma změnami. Opoziční návrhy na úpravy předlohy zamítla.

Nyní se ošetřovné vyplácí nejvýše devět dní, přičemž děti nesmějí být starší deseti let. U samoživitelek a samoživitelů jsou podmínky mírnější. Stát ale podle předlohy uhradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, budou dostávat ve všech těchto případech nekrácený průměrný služební příjem.

Ošetřovné se bude po sněmovních úpravách vztahovat i na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu. V těchto případech tedy nebude existovat věkové omezení. Rodiče se nově budou moci na ošetřovném i vícekrát vystřídat, dávka se bude vyplácet jednou za měsíc.

Návrh zákona by měl patrně ve středu projednat Senát. Následně ho ještě bude muset podepsat prezident Miloš Zeman.

Babiš slíbil, že vláda koronavirus nezneužije k posílení své moci

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nezneužije krizi kvůli koronaviru k posílení své moci. Babiš také vyzval všechny parlamentní strany, aby ukončily politické půtky a spolupracovaly. Uvedl to dnes v úvodu schůze Sněmovny, která má schvalovat vládní opatření. Nabídl opozici tři místa v Ústředním krizovém štábu. Nevládních stran je ve Sněmovně sedm. Sněmovna dnes potvrdila stav legislativní nouze, jak jej minulý čtvrtek vyhlásil její předseda Radek Vondráček (ANO). Stav legislativní nouze umožní při nynější koronavirové krizi zrychlené projednávání vybraných zákonů.

Současnou pandemii koronaviru označil Babiš za nejtěžší období, které Česko v novodobé historii zažilo. Sněmovnu proto oslovil s pokorou a lidskou prosbou, aby politici zapomněli na politické hádky a spory. Měli bychom spolupracovat a nehledět na stranické preference, zdůraznil Babiš.

Ministerský předseda přislíbil, že vláda nehodlá za žádných okolností zneužívat krizový stav a stav legislativní nouze k posilování své moci. "Demokracie si hluboce vážím, ale teď jde o zdraví lidí," řekl Babiš. "Všichni chceme, abychom udrželi zaměstnanost, dostali peníze mezi lidi," řekl k předloženým zákonům, které má Sněmovna zrychleně schvalovat.

Podle Babiše lze reálně očekávat, že navrhovaný schodek státního rozpočtu 200 miliard Kč může vláda ještě opravit podle průběhu ekonomické krize. Nedá se vyloučit to, že vláda přijde za poslanci s úpravou rozpočtu znovu, dodal.

Vláda podle premiéra funguje jako tým a úkoly řeší koordinovaně a společně. Kabinet reagoval na hrozbu šíření koronaviru rychle a podle statistik zvládl situaci lépe než jiné země, dodal.

Sněmovna potvrdila stav legislativní nouze

Sněmovna dnes potvrdila stav legislativní nouze, jak jej minulý čtvrtek vyhlásil její předseda Radek Vondráček (ANO). Stav legislativní nouze umožní při nynější koronavirové krizi zrychlené projednávání vybraných zákonů. Pro jeho potvrzení hlasovalo 98 ze 106 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Dnes budou poslanci schvalovat například vládní návrh změn v ošetřovném kvůli uzavření škol, odpuštění minimálních odvodů živnostníků na zdravotní a sociální pojištění a úpravu přijímacích zkoušek na střední školy a maturit. Na programu je také celkové pozastavení elektronické evidence tržeb, do níž se měli podle nyní platného zákona zapojit od května například řemeslníci, taxikáři, advokáti a lékaři.

Na programu schůze je také novela zákona o letošním státním rozpočtu, která prohloubí schodek na 200 miliard korun. Podle schváleného rozpočtu má stát v tomto roce hospodařit se 40miliardovým deficitem.

Legislativní nouze bude platit po celou dobu nouzového stavu, který vyhlásila vláda 12. března na 30 dnů. Sněmovna a Senát tak budou moci projednávat ve zkráceném režimu případně i další návrhy zákonů, které následně dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Opozice podpořila vládní kroky, chce další ekonomické podpory

Opozice podpořila vládní kroky v boji proti koronavirové nákaze, chce ale další ekonomické podpory. Vyplývá to z dnešních vyjádření jednotlivých stran. Předseda ODS Petr Fiala (ODS) podpořil vládní sociální a ekonomické návrhy ke zmírnění dopadů koronavirové krize, očekává ale další balíček. Plně podpořil i omezení, které vláda k omezení šíření koronaviru přijala, byť podmíněně.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš před poslanci ocenil nabídku premiéra Andreje Babiše (ANO) na účast zástupců opozice v Ústředním krizovém štábu. Bartoš také upozornil na to, že je třeba se výrazněji zaměřit na ohrožené skupiny lidí. Předseda SPD Tomio Okamura mluvil ve Sněmovně i o programových požadavcích jeho hnutí, které by podle něho pomohly zabránit ekonomickým problémům lidí.

ODS podle Fialy pokládá za správné, že vláda předložila Sněmovně balík legislativních změn k vytvoření záchranné sociální a hospodářské sítě a přistoupila i na některé návrhy ODS. Dolní komora má předlohy schvalovat dnes. Fiala ale očekává další balík opatření pro obyvatele a firmy. "Stát nesmí nechat lidi bez pomoci," řekl.

Fiala podpořil také radikální kroky vlády, jako je omezení pohybu lidí nebo zavření většiny obchodů a služeb, jsou podle předsedy ODS krátkodobě nezbytná. "Vláda by ale neměla podlehnout opojení moci," dodal.

Bartoš mimo jiné uvedl, že je třeba řešit také problém lidí v exekucích nebo dbát na to, aby úřady vyplácely lidem řádně sociální dávky. Stát by měl podle něho podpořit také lidi bez domova, měl by pro ně vybrat vhodné budovy, které vlastní. Bartoš vyzval í k transparentní rozdělování státní pomoci. "Mluvím o desítkách a stovkách miliard korun," uvedl.

Okamura zopakoval programové návrhy SPD, které by ušetřily peníze. Patří k nim konec financování "politických neziskovek", ořezání dotací "solárním baronům", zrušení nákupu amerických vrtulníků pro českou armádu nebo společného vzdělávání, tedy takzvané inkluze ve školství. Vláda by naopak měla řešit podle Okamury hypotéky, exekuce, odpuštění všech zákonných odvodů, snížení cen energií a velké problémy cestovního ruchu.

"Česká republika si vede ve zvládání pandemie koronaviru dobře. Horší bude ekonomický propad," řekl Okamura. Projev využil mimo jiné ke kritice Evropské unie, když se pozastavil nad výtkami z Bruselu, když Česko zavřelo své hranice.

KSČM, která toleruje koaliční vládu ANO a ČSSD, využije podle předsedy Vojtěcha Filipa premiérovy nabídky na obsazení místa v Ústředním krizovém štábu. Komunisté vládní opatření nyní podpoří, do budoucna se chtějí soustředit mimo jiné na posílení energetické bezpečnosti a potravinové soběstačnosti ČR.

Podporovat rozumné návrhy vlády chce i opoziční KDU-ČSL. Podle předsedy Mariana Jurečky klade důraz na pomoc rodičům, kteří se ocitli bez příjmů. Jurečka poděkoval premiéru Andreji Babišovi (ANO) za jeho pondělní projev i dnešní projev ve Sněmovně. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček se ve svém krátké projevu soustředil na poděkování všem, kdo v boji proti koronavirové krizi pomáhají. "Společně to zvládneme," řekl.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vyzvala vládu k lepší informovanosti občanů i složek, které jsou v pohotovosti. Například starostové, zdravotníci nebo hygienici si podle ní stěžují na to, že se k nim nové pokyny nedostávají tak rychle, jak je potřeba.

Předseda Starostů Vít Rakušan ve svém projevu hlavně děkoval. Vedle ostatních profesí děkoval i starostům a starostkám za to, jak zvládají krizové situace. Uvítal návrh vlády přizvat do krizového štábu zástupce opozice. "Je to rozumné, je to dobré," poznamenal.