Ošetřovatelé v liberecké zoo nosí roušky i k šimpanzům

Zoologická zahrada v Liberci (na snímku z 3. dubna 2020) je kvůli pandemii koronaviru bez návštěvníků. Stejně jako všechny ostatní je už několik týdnů uzavřená. Do areálu mají přístup pouze zaměstnanci zahrady. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Přísnější opatření než u jiných chovaných druhů platí nyní v liberecké zoo při péči o primáty, hlavně šimpanze. Cílem je minimalizovat riziko, že by se nakazili koronavirem. V premiérovém internetovém vysílání liberecké zoo to uvedl její ředitel David Nejedlo. "To znamená, že jestli naši chovatelé přeci jen, když jsou sami a hrabou výběh (v jiných částech zoo), nemusí mít roušku, tak jsou-li v expozici primátů, tak roušku nosí," uvedl.

Z dostupných vědeckých informací sice není podle ředitele třeba se obávat přenosu z lidí na zvířata, u primátů ale z opatrnosti zvolili přísnější opatření. "To jsou zvířata nám více blízká, u kterých z minulostí víme, že třeba lidské chřipky se na ně přenesly a léčba byla mnohem komplikovanější než u lidí," řekl Nejedlo.

Nejstarší zoo v republice je stejně jako všechny ostatní už několik týdnů uzavřená, nepřítomnost návštěvníků podle ředitele každý chovaný druh vnímá jinak. "Jsou zvířata, co ocení větší klid. Nicméně je mnoho zvířat, kterým ten kontakt s návštěvníky chybí," uvedl Nejedlo. Sem patří podle něj třeba právě šimpanzi, kteří návštěvníky rádi pozorují. "Jsou pro ně takový enrichment, to znamená, že jim krátí chvílí. Jsou pro ně nějakou zábavou," dodal Nejedlo.

Uzavření zoo znamená, že jen do konce dubna přijde na tržbách asi o šest milionů korun. Ztráty má i z toho, že musela uzavřít kulturní centrum Lidové sady, jež pod zoo patří stejně jako ekologické středisko Divizna a záchranná stanice pro zvířata Archa. Roční rozpočet zoo je skoro 125 milionů korun, víc než polovinu výdajů hradí z tržeb. Podle ředitele nevědí, jak budou schopni se s tímto výpadkem vyrovnat. Proto se zatím nebudou dělat žádné nové investice. "Jsme v komplikované situaci, co nebylo rozjeté, jsme stopli," uvedl. V dolní části zoo se nyní dokončuje výměna dožilých inženýrských sítí a povrchů takzvaného náměstíčka. Upravují se také některé expozice v pavilonu tropů a zázemí expozice velbloudů, kde staré zrezivělé ploty nahradí kamenné valy.

Omezení spojená s koronavirovou krizí podle ředitele navíc zastavila transporty zvířat, pro což je toto období kromě podzimu nejvhodnější. Komplikovanější je i zajištění krmiva pro zvířata. "Protože některé komodity buď nejsou nebo jsou drahé, jako třeba mrkev, které spotřebujeme velké množství a která se v tuto dobu vozí ze Španělska, což není možné. Nahrazujeme to jinými komoditami a co je pro nás důležité, ceny zatím zůstávají," dodal ředitel liberecké zoo.