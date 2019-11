Oscarový režisér Jan Svěrák pokřtil svůj první román

Praha - Oscarový režisér Jan Svěrák dnes v pražském Paláci knih Luxor pokřtil svůj první román s názvem Bohemia. Autor v něm čerpá z vlastních zkušeností ze zákulisí filmového průmyslu doma i v zahraničí. Knihu, jejímž hrdinou je nadějný český režisér Ivan, pokřtil herec Kryštof Hádek.

"Kniha Bohemia je o režisérovi, který má podobný osud jako já. Také se seznámil se zahraničním producentem a chce natočit anglicky mluvený film. Ale on do toho jde více "na prudko", takže já jsem si v knize udělal to, na co jsem ve svém životě neměl odvahu. Můj hrdina se pustí do natáčení filmu, do kterého bych já nešel," řekl ČTK Svěrák. "Chtěl jsem si hlavně udělat legraci a pobavit čtenáře," dodal.

O zfilmování knihy režisér podle svých slov neuvažuje. "Do filmu by se nevešly úvahy, kterých jsem se dopustil v knize a které mě moc bavily psát," sdělil Svěrák.

V příběhu Ivan, režisér se srdcem floutka, sní o tom natočit film v Hollywoodu. Náhoda mu přihraje do cesty o pár let starší britskou producentku, a protože si padnou do oka, začíná jeho sen dostávat reálné obrysy. Stačí překonat manželčin nesouhlas a pár nečekaných kulturních rozdílů a může dobýt celý svět. Pokud se v něm však neztratí.

"Vždycky jsem chtěl natočit anglicky mluvený film. Odmítl jsem všechny hollywoodské scénáře a Hollywood naopak odmítl ty moje. Na skóre jsem z toho vyšel vítězně: jejich byly desítky, ty mé jen čtyři. Ale stejně to byla prohra, protože zatímco ty jejich se dostaly do kin, ty moje jsou k vidění jen v mé hlavě. Tolik jsem toužil ty příběhy se všemi historkami a nápady někomu vyprávět, až jsem se rozhodl jeden z nich "natočit" na papír jako knihu. A musím vám říct, že to byla krásná práce, po letech jsem se cítil zase jako nezávislý a úplně svobodný tvůrce," uvedl Svěrák.

Na literárním poli se Jan Svěrák poprvé představil knížkou pro děti Kuky se vrací, román Bohemia je jeho prvotinou pro dospělého čtenáře.

Režisér a scenárista Jan Svěrák natočil doposud devět hraných filmů. V březnu 1997 převzal zlatou sošku Oscara za snímek Kolja, na kterém spolupracoval se svým otcem Zdeňkem Svěrákem. Nominován byl navíc už o pět let dříve za první spolupráci s otcem Zdeňkem, za snímek Obecná škola. Jan Svěrák se tak stal posledním českým režisérem, který získal slavnou cenu Oscar. A zároveň je jedním z pouhých tří českých či československých celovečerních snímků, kterým se tohoto prestižního ocenění dostalo. Prvním byl v roce 1966 Obchod na Korze režisérské dvojice Ján Kádár a Elmar Klos, druhým pak o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela.