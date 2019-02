Los Angeles - Pokud by se daly trendy v oblečení hvězd na červeném koberci během letošního předávání Oscarů shrnout jednou větou, pak by v ní nesměla chybět stříbrná, lesk a odlesky ve všech podobách, ale především růžová, která byla zcela dominantním prvkem. Stala se ale také důkazem, že méně je někdy více - a ne každý, kdo se zahalí do růžové záplavy, bude mít od módních kritiků ustláno na růžích.

Pokud jde o lesk, k dokonalosti ho dotáhla herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová, která ve svých 49 letech předváděla dokonalou postavu ve tvaru přesýpacích hodin v róbě od Toma Forda, jež byla od hlavy po paty posetá zrcadlovou mozaikou.

Ke stříbrnému trendu se přidala také hvězda filmu Captain Marvel Brie Larsonová, která díky vysoko střiženému rozparku na červeném koberci předváděla dokonale tvarované nohy obuté do barevně ladících jehlových sandálků. Stříbrno-bílou róbu bez ramínek doplněnou impozantním diamantovým náhrdelníkem, náramky a prsteny zvolila Amy Adamsová a do stříbrné se zahalila také sošná blond herečka a modelka Molly Simsová.

Patrně nejodvážnější stříbrné šaty zvolila Amandla Stenbergová. Herečka, kterou na výsluní vynesla role Routy v prvním dílu filmové série Hunger Games, předváděla dokonalou postavu v šatech z tenkých provázků, pod nimiž měla podprsenku spojenou se spodničkou pásky ve stylu podvazků.

Smíšené reakce za svou stříbrnou róbu sklidila Michelle Yeohová, která podle některých reakcí vypadala jako dobrá čarodějka Glinda ze země Oz, kterou ve svých románech stvořil americký spisovatel Lyman Frank Baum.

Do zlatých, ručně vyšívaných šatů módního domu Carolina Herrera se oblékla 71letá Glenn Closeová. Zajímavým detailem na její róbě byly kapsy a pláštík protažený do vlečky - a také to, že podle některých pozorovatelů vypadala, jako by se oblékla do samotné sošky Oscara. Ocenění ovšem zaslouží už za to, že své šaty unesla, protože v rozhovoru na červeném koberci svěřila, že váží zhruba 20 kilogramů.

Hnědozlaté šaty zvolila Emma Stoneová. Geometrický vzor na nich ale nebyl příliš šťastný - a podle některých pozorovatelů musela naštvat pěknou řádku včel, když se oblékla do jejich plástve.

Ovšem nejvýraznějším trendem letošních Oscarů byla růžová - a nebyly to jen ženy, které po ní sáhly. K přehlédnutí nebyl Jason Momoa, který si na největší noc Hollywoodu oblékl světle růžový sametový smoking, který pro něj na míru navrhl slavný módní návrhář Karl Lagerfeld, který zemřel minulý týden ve věku 85 let.

Zatímco Momoa aka Aquaman z Ligy spravedlnosti za svůj úkrok od tradice sklidil spíše pochvalné reakce, totéž se nedá říct o volbě Pharrella Williamse, jehož oblek s maskáčovým vzorem doplňovaly kraťasy končící těsně nad koleny. Aneb jak poznamenal jeden z komentujících - ani Pharrell nedokáže z maskáčové školní uniformy udělat vhodný oblek na předávání Oscarů.

Pozdvižená obočí sklidil také herec a zpěvák Billy Porter, jehož oděv do pasu vypadal jako smoking a od pasu jako bohatá, široká sukně sametových plesových šatů. Celek pak působil jako něco, co by si na Oscary oblékla Wednesday Addamsová z filmové Rodiny Addamsových.

Šťastnou ruku při volbě netradičního oděvu naopak prokázala Melissa McCarthyová, která se rozhodla pro černobílý overal doplněný pláštíkem, ve kterém podle módních expertů vypadala úžasně. Snad jí kladné reakce na oblečení alespoň trochu vynahradí trpkost z ceny Zlatá malina, které se udělují za nejhorší filmy roku vždy den před ceremoniálem Oscarů.

Ani letos se některé hvězdy nevyhnuly přešlapům při volbě róby na slavnostní večer a nejčastěji skloňovanými jmény jsou Rachel Weiszová, Olivia Colmanová a Linda Cardelliniová.

Osmačtyřicetiletá Weiszová si oblékla prapodivné červené šaty s lesklými květinovými ozdobami a čímsi, co vypadalo jako gumové tričko. Jedovaté jazyky na internetu neváhaly glosovat, že pokud by začalo pršet, byla by dobře připravená.

Colmanová si oblékla šaty v barvě lesní zeleně, které by možná byly vkusné, pokud by nebyly doplněné tylovým přehozem a tylovými rukávy posetými krystaly. Vzadu byl tyl uvázaný na obří mašli přes celá ramena a spadal do dlouhé vlečky.

Cardelliniová se svezla na letošním růžovém trendu s jasně fuchsiovými šaty, které byly nepříliš šťastnou kombinací dvou riskantních módních trendů - mulletové sukně, kdy jsou šaty vepředu krátké a vzadu dlouhé, a tylových volánů. Celkový dojem působil, jako by se doslova utopila ve své nevhodné volbě.