Oscarem oceněná Dcera se bude promítat s digitalizovanými Ropáky

Praha - Další účast na festivalech má před sebou studentským Oscarem oceněný film Dcera autorky Darii Kaščejevové (Darii Kashcheevy). Tento týden má premiéru na festivalu v Torontu, kde se bude promítat s dalšími českými zástupci, filmem Nabarvené ptáče Václava Marhoula a seriálem Bezvědomí Ivana Zachariáše. Děkan FAMU Zdeněk Holý dnes ČTK řekl, že úspěch studentky vnímá jako výsledek pečlivé přípravy, kterou škola výuce animace věnuje. Dcera se bude podle něj brzy promítat spolu s restaurovanou verzí Ropáků.

Právě Ropáci, film Jana Svěráka, mystifikační pseudodokument o bytostech živících se ropou, dostal studentského Oscara před 30 lety. "Dlouhodobě se snažíme restaurovat vynikající studentské filmy, trochu jsme čekali s Dcerou, jak to dopadne, protože to je ideální příležitost," řekl děkan. Ropáci by podle něj mohli dostat digitalizovanou verzi do konce roku. "Jan Svěrák v něm velmi vtipně předjal téma ekologické krize, díky tomu film funguje dál, mystifikační dokumenty jsou skvělá věc, když se to povede," doplnil.

To, že nyní dostal cenu další český film, má podle něj čtyři hlavní důvody. "Katedra má velmi dobře postavené studijní plány. Studenti první dva roky dělají elementární cvičení, učí se pořádně kreslit, zvládnout chůzi postav, jak animovat živly. Pak mají základní cvičení na kreslenou, ploškovou a loutkovou animaci a teprve ve třetím ročníku nastává volná tvorba. Studium je skutečně studium, škola nefunguje jako studio pro výrobu studentských filmů," řekl děkan.

Katedra je podle něj velmi otevřená, učí na ní nejlepší lidé z oboru a otevírá se mladým lidem. "Třetí příčina je v tom, že i přes naši povahu jsou na sebe všichni velmi laskaví a úspěchy si na katedře navzájem přejí, není tam žádná řevnivost, žárlivost. Poslední důvod úspěchu může být i v tom, že i náročnější projekty dnes může podpořit Státní fond kinematografie. Protože nebylo samozřejmě snadné tento film vyrobit," uvedl Holý.

Režisérka zvolila pro svůj film unikátní výtvarnou formu, kdy pomocí ruční kamery, což je u loutkového filmu novátorská technika, docílila velmi realistických záběrů. Technika je náročná i časově, za den vznikne třeba jen osm sekund filmu. Při tvorbě se inspirovala autorskými filmy Larse Von Triera či bratry Luca a Jean-Pierra Dardennových. Film je kompletně ručně zpracovaný bez digitálních triků. To je i důvodem, proč si získal již tolik uznání po celém světě. Kaščejevová v den získání ceny akademie završila bakalářské studium vykonáním státní zkoušky.

"Mám obrovskou radost a jsem hrdý na kreativitu studentů FAMU. Tato zpráva je potvrzením toho, co se již nějakou dobu jeví, a sice že animátorská škola na FAMU je ve špičkové formě. Samotný film strhuje jímavým kouzlem, skrze precizní práci s materiálem nás Daria Kashcheeva dokáže přizvat do svého vnitřního světa," uvedl Jan Hančil, rektor Akademie múzických umění v Praze.