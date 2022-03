Oscara za nejlepší film vyhrál snímek V rytmu srdce z dílny Apple TV+

Los Angeles - Oscara za nejlepší film vyhrál snímek V rytmu srdce, který porazil kritiky favorizované drama Síla psa a proměnil všechny tři nominace, s nimiž vstupoval do soubojů o zlaté sošky. Hlavní cenu americké filmové akademie tak poprvé vyhrál snímek produkovaný streamovací společností - V rytmu srdce pochází z dílny Apple TV+. Jane Campionová dostala za Sílu psa Oscara za nejlepší režii, Will Smith dostal cenu za výkon v hlavní roli ve filmu Král Richard: Zrození šampiónek. Jessica Chastainová se stala nejlepší herečkou v hlavní roli za film The Eyes of Tammy Faye.

Campionová byla jako jediná žena nominována na Oscara za nejlepší režii dvakrát, poprvé se tak stalo v roce 1994 za snímek Piano. Dnešním vítězstvím se stala teprve třetí ženou, která dostala nejvyšší hollywoodské ocenění za režii, a to jen rok poté, co si loni zlatou sošku v této kategorii odnesla Chloé Zhaoová za snímek Země nomádů. První vítězkou byla v roce 2010 Kathryn Bigelowá s filmem Smrt čeká všude.

Willa Smithe akademie ocenila poprvé v jeho herecké kariéře. Cenu dostal jen krátce poté, co způsobil největší rozruch galavečera, když udeřil do obličeje komika Chrise Rocka kvůli žertu, který mířil na Smithovu manželku. Následně na komika dvakrát zakřičel: "Neber si do své hnusné huby jméno mojí manželky!"

Smith získal cenu za roli otce tenisových hvězd sester Williamsových. "Richard Williams byl urputným ochráncem svojí rodiny," řekl Smith při děkovném proslovu zjevně s odkazem na dřívější incident, který podle médií velmi poznamenal atmosféru v sále Dolby Theatre a zjevně předem domluvený. Herec se pak omluvil americké filmové akademii a vyjádřil naději, že jej pozve na udílení zlatých sošek i příští rok.

Oscara za nejlepší píseň dostala 20letá Britka Billie Eilish za úvodní skladbu k poslednímu filmu s agentem Jamesem Bondem Není čas zemřít.