Oscara za nejlepší film má poprvé streamovací platforma, bodovalo V rytmu srdce

Los Angeles - Oscar za nejlepší film je poprvé v historii nejprestižnějších hollywoodských ocenění v rukou streamovací společnosti - americká filmová akademie dala svou hlavní cenu snímku V rytmu srdce z produkce platformy Apple TV+, který porazil kritiky favorizovanou Sílu psa od společnosti Netflix. První zlatou sošku své kariéry si odnesl Will Smith, který se během galavečera dostal do slovní i fyzické potyčky s komikem Chrisem Rockem. Pro Sílu psa, hlavní želízko v ohni společnosti Netflix, byl večer zklamáním, dokázala proměnit jen jednu z 12 nominací, s nimiž do včera vstupovala. Ocenění si odnesla režisérka tohoto psychologického westernu Jane Campionová.

Pořadatelé galavečera se uchýlili k dosud nevyzkoušenému kroku, kdy vítěze osmi zpravidla méně sledovaných kategorií oznámili ještě před vysílanou částí galavečera a v rámci televizního přenosu vyhlásili držitele cen jen urychleně, přičemž děkovné řeči výherců přehráli ze záznamu.

To však vytvořilo zvláštní dynamiku, jelikož čtyři z těchto předem rozdaných ocenění vyhrálo sci-fi Duna, a to filmovou scénografii, střih, zvuk a hudbu. Jejím autorem byl známý filmový skladatel Hans Zimmer, který tím získal již druhou zlatou sošku své kariéry.

Duna pak získala ještě zlaté sošky za kameru a zvláštní efekty a dohromady tak nasbírala šest výher, nejvíce z letošního ročníku. Během hlavní části udílení se nicméně v důsledku nového systému zástupci filmu objevili na pódiu jen dvakrát a snímek proto stál spíše v pozadí galavečera.

Velký úspěch zaznamenal film V rytmu srdce, jemuž se zadařilo ve všech třech kategoriích, v nichž byl nominován. Kromě nejlepšího filmu to byl také výkon ve vedlejší roli, za nějž byl oceněn neslyšící herec Troy Kotsur, jež přednesl děkovný proslov ve znakové řeči. Film dostal Oscara rovněž za nejlepší scénář podle předlohy.

Willa Smithe akademie ocenila poprvé v jeho kariéře, a to rovnou v hlavní herecké kategorii. Hrdina filmu o dětství tenisových hvězd Sereny a Venus Williamsových s názvem Král Richard: Zrození šampiónek způsobil značný rozruch. Po vtipu komika Chrise Rocka na adresu Smithovy manželky dal herec Rockovi facku a následně na něj již ze svého místa dvakrát zařval "Neber si do své hnusné huby jméno mojí ženy!"

"Richard Williams byl urputným ochráncem svojí rodiny," řekl Smith později při děkovném proslovu zjevně s odkazem na incident, který podle médií velmi poznamenal atmosféru v sále Dolby Theatre. Herec se pak omluvil filmové akademii a vyjádřil naději, že jej pozve na udílení zlatých sošek i příští rok.

Jessica Chastainová se stala nejlepší herečkou v hlavní roli za film The Eyes of Tammy Faye, který obdržel rovněž ocenění za nejlepší masky. Oscara za ženský výkon ve vedlejší roli získala Ariana Deboseová za nové ztvárnění West Side Story režírované Stevenem Spielbergem.

Ocenění za nejlepší cizojazyčný film si z Oscarů odnesl podle očekávání japonský roadmovie Drive My Car režiséra Rjúsukeho Hamagučiho, nominace v dalších kategoriích nicméně neproměnil. Pro Japonsko je vítězství Drive My Car již pátým úspěchem v této kategorii, sošku si odnáší poprvé od roku 2008.

Ocenění za animovaný celovečerní snímek získal film Encanto od společnosti Disney, pro kterou se jedná o čtvrtý úspěch v kategorii od roku 2002, kdy se začala udílet. Cenu za nejlepší původní scénář dostal film Belfast a kategorii nejlepší kostýmy ovládla Cruella. Jako nejlepší dokumentární film minulého roku americká filmová akademie zvolila snímek Summer of Soul (... aneb Když se revoluce nesměla vysílat) o festivalu v newyorském Harlemu z roku 1969.

Nejlepší písní zvolila akademie úvodní skladbu k poslednímu filmu s agentem Jamesem Bondem Není čas zemřít od 20leté Britky Billie Eilish. Ta na galavečeru rovněž skladbu zazpívala. Na začátku udílení vystoupila také zpěvačka Beyoncé se skladbou k filmu Král Richard: Zrození šampiónek.

Pořadatelé před slavnostním večerem prohlašovali, že budou chtít srazit celkový čas udílení cen pod tři hodiny, což se jim nakonec nepovedlo o 40 minut. Během ceremoniálu se kromě vystoupení tria moderátorek a hudebních čísel také připomínala výročí uvedení význačných hollywoodských děl, jako prvního snímku série s Jamesem Bondem a filmů Kmotr, k němuž promluvil jeho režisér Francis Ford Coppola, Pulp Fiction: Historky z podsvětí, nebo Juno.

Akademie během slavnostního vyhlášení rovněž krátce vyzvala ke chvilce ticha k uctění obětí války na Ukrajině a diváky nabádala k pomoci milionům ukrajinských rodin sužovaných konfliktem. Podporu Ukrajině vyjádřily rovněž některé hollywoodské hvězdy, odznáček s ukrajinskou vlajkou měl na klopě saka například herec Benedict Cumberbatch. Herečka Jamie Lee Curtisová při focení ukázala modrou stuhu symbolizující podporu pro ukrajinské uprchlíky. Statečnost lidí čelících ruské invazi vyzdvihla herečka Mila Kunisová, která má ukrajinské kořeny.

Oscara za nejlepší krátký hraný film získal snímek Dlouhé loučení, nejlepším krátkým animovaným filmem filmová akademie zvolila Stěrač předního skla. V kategorii krátký dokument ocenění dostal film The Queen of Basketball.