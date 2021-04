Oscara za nejlepší film dostala podle očekávání Země nomádů

Los Angeles - V kategorii nejlepší film letošních cen americké filmové akademie Oscar zvítězil podle očekávání snímek Země nomádů režisérky Chloé Zhaoové. Zlatou sošku za nejlepší herecký výkon ve stejném snímku si odnesla Frances McDormandová, nejlepším hercem v hlavní roli byl podle akademie Anthony Hopkins ve filmu The Father. Hopkins se tak stal dosud nejstarším výhercem nejprestižnějšího hollywoodského ocenění v jeho třiadevadesátileté historii.

Agentura AP připomíná, že si 83letý Hopkins Oscara odnesl naposledy v roce 1992, kdy si jej vysloužil za roli Hannibala Lectera ve snímku Mlčení jehňátek. Podle médií byl jeho letošní triumf poměrně nečekaný, protože velkým favoritem na posmrtné ocenění byl herec Chadwick Boseman za výkon v Ma Rainey - matka blues.

Oscara za nejlepší střih získal film Sound of Metal. Zlatou sošku za nejlepší filmovou hudbu dostal animovaný snímek Duše. Za nejlepší filmovou píseň akademie označila Fight For You od zpěvačky H.E.R. ze snímku Judas and the Black Messiah.

Oscara za nejlepší režii si odnesla Chloé Zhaoová za film Země nomádů

Cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší režii dostala Chloé Zhaoová za road movie Země nomádů. Stala se tak první nebělošskou ženou, která kdy toto ocenění získala. Její snímek je podle médií rovněž favoritem na zisk ocenění za nejlepší film. Vyhlášení Oscara za nejlepší režii měl na starost korejský režisér Pong Čun-ho, který loni dostal zlatou sošku za nejlepší snímek s filmem Parazit.

Zhaoová je rovněž teprve druhou ženou, která kdy získala ocenění za nejlepší režii, poprvé se to podařilo v roce 2009 Kathryn Bigelowové s filmem Smrt čeká všude. Letos byly přitom v kategorii poprvé nominovány dvě ženy, kromě Zhaoové ještě Emerald Fennellová za Nadějnou mladou ženu.

Svého výherce již zná rovněž kategorie nejlepší zvuk, kde převládl film Sound of Metal pojednávající o ohluchlém bubeníkovi. Oscara za nejlepší krátkometrážní hraný film dostal snímek Vzdálené světy.

Oscary za nejlepší herecké výkony má McDormandová a Hopkins

Frances McDormandová získala cenu americké filmové akademie Oscar v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli za výkon ve snímku Země nomádů. Za nejlepšího herce označila akademie Anthonyho Hopkinse ve filmu The Father. V 83 letech se tak stal Hopkins dosud nejstarším výhercem pověstné zlaté sošky napříč všemi kategoriemi, píše agentura Reuters.

Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli si odnesla Jun Ju-čung za Minari

Nejlepší herečkou ve vedlejší roli se na Oscarech stala Korejka Jun Ju-čung za film Minari. Ocenění za nejlepší vizuální efekty si odnesl film Tenet režiséra Christophera Nolana. Film Mank režiséra Davida Finchera dostal zlaté sošky za výpravu a kameru.

Jun Ju-čung se stala první občankou Jižní Koreje, která kdy obdržela herecké ocenění na Oscarech. Za svůj výkon v Minari si přitom zajistila v letošní sezoně několik dalších cen.

Snímek Minari vypráví příběh rodiny korejských přistěhovalců, kteří přijeli v 80. letech minulého století do amerického státu Arkansas.

Oscara za animovaný film má Duše, za dokument Moje učitelka chobotnice

Cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší celovečerní animovaný film získal snímek Duše z dílny studia Pixar. Nejlepším celovečerním dokumentem minulého roku byl podle akademie film Moje učitelka chobotnice. Oba snímky média považovala ve svých kategoriích za favority.

V kategorii krátkometrážní animovaný snímek akademie prohlásila za nejlepší film Mám vás ráda, ať se stane cokoli. Cenu v kategorii nejlepší krátkometrážní dokumentární film získal snímek Colette.

Duše vypráví příběh skromného učitele hudební výchovy, který se chce stát slavným jazzovým hudebníkem. Moje učitelka chobotnice popisuje podmořský život u pobřeží Jihoafrické republiky.

Oscara za nejlepší cizojazyčný zahraniční film získal dánský snímek Chlast

Cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší zahraniční celovečerní snímek vyhrál film Chlast dánského režiséra Thomase Vinterberga s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli, který byl považován za jednoho z favoritů. Oscara za nejlepšího herce ve vedlejší roli si odnesl Daniel Kaluuya za výkon ve filmu Judas and the Black Messiah.

Chlast ve své kategorii porazil kritiky oceňovaný film Quo vadis, Aida? či snímky Kolektiv nebo Better Days.

Na nádraží Union station v Los Angeles, kde se letošní poměrně netradiční ceremoniál odehrává poprvé, mezitím vyhlásili rovněž ocenění za nejlepší masky, které obdržel film Ma Rainey – matka blues. Snímek si následně odnesl rovněž ocenění za nejlepší kostýmy.

Oscary za nejlepší scénáře si odnesly Mladá nadějná žena a The Father

Oscara za nejlepší původní scénář vyhrála Emerald Fennellová za Nadějnou mladou ženu. Zlatou sošku za scénář podle předlohy dostali Christopher Hampton and Florian Zeller za snímek The Father.

Film Nadějná mladá žena byl v kategorii nejlepší původní scénář považován za jednoho z favoritů. Fennelová je rovněž nominována na nejlepší režisérku a její snímek se bude ucházet rovněž o hlavní ocenění za nejlepší film.

Film The Father proměnil první ze šesti nominací, za výkon ve snímku je například nominován na nejlepší herecký výkon v hlavní roli herec Anthony Hopkins.