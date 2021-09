Ósakaová postoupila na US Open bez boje do třetího kola

New York - Obhájkyně titulu Japonka Naomi Ósakaová se dostala na tenisovém US Open bez boje do třetího kola. Její soupeřka Srbka Olga Danilovičová z turnaje před dnešním zápasem kvůli zdravotním potížím odstoupila. Do třetího kola po dvousetových výhrách postoupily i další grandslamové šampionky Rumunka Simona Halepová a Španělka Garbiňe Muguruzaová.

Třetí nasazená Ósakaová, která v prvním kole vyřadila českou tenistku Marii Bouzkovou, si o postup do osmifinále zahraje s vítězkou utkání mezi Estonkou Kaiou Kanepiovou a Kanaďankou Leylah Fernandezovou.

Halepová se dostala na centrkurt Arthura Ashe místo Ósakaové a se Slovenkou Kristínou Kučovou si pod zataženou střechou poradila hladce 6:3 a 6:1. Rumunská vítězka Roland Garros a Wimbledonu je na US Open ve třetím kole poprvé od roku 2016.

Muguruzaová, která stejně jako Halepová v minulosti zvedla vítěznou trofej v Paříži a Londýně, porazila poprvé v kariéře Němku Andreu Petkovicovou. Vyhrála 6:4, 6:2 a v New Yorku je ve třetím kole teprve podruhé.

Program třetího dne turnaje narušuje počasí. Na venkovních dvorcích se začalo hrát se zpožděním a posléze byly rozehrané zápasy kvůli dešti přerušeny.

Souboje o postup do 3. kola čekají i Barboru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou. Vítězka Roland Garros Krejčíková se utká domácí Christinou McHaleovou a stříbrná olympijská medailistka z Tokia Vondroušová nastoupí proti pětadvacáté nasazené Darje Kasatkinové z Ruska.

Osmá nasazená Krejčíková, která hraje hlavní soutěž dvouhry v New Yorku poprvé, se s McHaleovou (119. WTA) dosud nestřetla. Levou rukou hrající Vondroušová má s Kasatkinovou bilanci 2:1 a oba vyhrané zápasy si připsala předloni.

Grandslamový turnaj US Open. v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů): Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Osakaová (3-Jap.) - Danilovičová (Srb.) bez boje, Svitolinová (5-Ukr.) - Masarovová (Šp.) 6:2, 7:5, Muguruzaová (9-Šp.) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 6:2, Halepová (12-Rum.) - Kučová (SR) 6:3, 6:1, Mertensová (15-Belg.) - Grammatikopuluová (Řec.) 6:2, 6:2, Džabúrová (20-Tun.) - Osoriová (Kol.) 6:0, 6:1.