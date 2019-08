Ósakaová po skreči v Cincinnati může přijít o první místo

Cincinnati (USA) - Japonská tenistka Naomi Ósakaová skrečovala v Cincinnati čtvrtfinále s Američankou Sofií Keninovou a v čele světového žebříčku ji může vystřídat Australanka Ashleigh Bartyová. K návratu na tenisový trůn Bartyové stačí porazit v semifinále Rusku Světlanu Kuzněcovovou, páteční přemožitelku Karolíny Plíškové, která na turnaji rovněž bojovala o post světové jedničky. O deblový titul si v Cincinnati zahraje Lucie Hradecká.

Ósakaová vzdala zápas s Keninovou za stavu 6:4, 1:6, 2:0 pro americkou tenistku kvůli zranění levého kolena. Nepočítá s tím, že by chyběla na US Open, kde má obhajovat titul. "Asi bych hrála, i kdyby mi doktoři řekli 'ne'," uvedla Japonka. "Nevím, jak to s nohou bude vypadat. Štve mě to, protože jsem se snažila zůstat před US Open zdravá. Mám posunutý práh bolesti, takže hraju i za situace, kdy bych zjevně neměla," řekla Ósakaová.

Keninová si připsala v krátké době další vítězství nad světovou jedničkou. V Torontu vyřadila Bartyovou. Díky postupu do semifinále v Cincinnati se posune poprvé do první dvacítky světového žebříčku. O finále se utká s krajankou Madison Keysovou, která porazila další Američanku Venus Williamsovou.

Hradecká se Slovinkou Andrejou Klepačovou zdolaly dvojčata Karolínu a Kristýnu Plíškovy 7:6, 7:5 a poprvé si spolu zahrají ve finále. Čtyřiatřicetiletá česká tenistka je letos ve finále podruhé a může získat první titul v sezoně. Během kariéry jich dosud nasbírala 22. Soupeřkami česko-slovinského páru bude Němka Anna-Lena Grönefeldová a Nizozemka Demi Schuursová.

Za obhajobou vítězství v mužské dvouhře dál míří první hráč světa Novak Djokovič. Srbský tenista porazil Francouze Lucase Pouillea 7:6, 6:1 a jeho dalším soupeřem bude Rus Daniil Medveděv, s nímž poslední vzájemný zápas v dubnu v Monte Carlu prohrál.

Turnaj mužů a žen v Cincinnati:

(tvrdý povrch, muži dotace 6,735.690 dolarů/ženy 2,944.486 dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Djokovič (1-Srb.) - Pouille (Fr.) 7:6 (7:2), 6:1, Medveděv (9-Rus.) - Rubljov (Rus.) 6:2, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Keninová (USA) - Ósakaová (2-Jap.) 6:4, 1:6, 2:0 skreč, Keysová (16-USA) - V. Williamsová (USA) 6:2, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Hradecká, Klepačová (8-ČR/Slovin.) - Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková (ČR) 7:6 (9:7), 7:5.