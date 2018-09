New York - Dvacetiletá Japonka Naomi Ósakaová nečekaně vyhrála US Open. Tenistka, která se dosud na grandslamových turnajích dostala nejvýš do osmifinále, porazila v utkání o titul Američanku Serenu Williamsovou 6:2, 6:4. Nedovolila jí tak získat čtyřiadvacátou grandslamovou trofej, kterou by Williamsová vyrovnala rekord Australanky Margaret Courtové. Brit Jamie Murray obhájil titul ve smíšené čtyřhře, letos ale s novou partnerkou Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Williamsová loni během US Open porodila dceru Olympii a letos se na kurty úspěšně vrátila. Finále hrála i ve Wimbledonu, tam podlehla německé tenistce Angelique Kerberové. Ve Flushing Meadows vyřadila ve čtvrtfinále Karolínu Plíškovou, ale ve finále doplatila i na nepovolené koučování a následné vzrušené diskuse s rozhodčím, kvůli nimž dostala v druhém setu nejprve trestný fiftýn a pak i game.

"Je mi jasné, že tady každý fandil Sereně. Je mi líto, že to takhle dopadlo," řekla Ósakaová při slavnostním vyhlášení. Za titul dostala šek na 3,8 milionu dolarů (84 milionů korun).

Devatenáctá hráčka světového žebříčku Ósakaová prohrála první game, ale pak začala šestatřicetiletou domácí legendu nemilosrdně honit po dvorci. Šestinásobné vítězce newyorského turnaje dvakrát sebrala podání, sama byla naopak na servisu suverénní a za 35 minut vyhrála úvodní set 6:2.

Údery japonské hráčky dopadaly přesně k čarám, v razanci svou soupeřku mnohdy i předčila. Do výměn častokrát zaznívaly obdivné výkřiky z hlediště, tím spíš, když domácí favoritka v druhém setu vyrovnala hru a ve čtvrtém gamu poprvé proměnila brejkbol.

Hned v následující hře však Williamsová udělala dvě dvojchyby za sebou a o brejk přišla. Navíc jí rozhodčí Carlos Ramos po druhém varování (nejprve za nepovolené koučování, pak za zničení rakety) udělil trestný fiftýn, což slavnou Američanku značně rozlítilo a hlasitě si u sítě stěžovala, že rozhodně nemá zapotřebí podvádět.

A ztráta koncentrace se hned projevila. Po nepřipraveném výpadu na síť přišla Williamsová o další servis a následovalo další dlouhé debatování s rozhodčím, k němuž Američanka promlouvala už značně nevybíravě. To vyústilo dokonce v trestný game, Ósakaová rázem vedla 5:3 a utkání už s přehledem dopodávala k nečekanému triumfu.

Williamsová, která v závěru zápasu jen stěží zadržovala slzy, po druhém mečbolu svou přemožitelku u sítě objala, ale kolem umpiru pak jen prošla s dalšími výčitkami. Při ceremoniálu však už raději uklidňovala nespokojené publikum. "Buďte prosím pozitivní a už přestaňte bučet. Naomi hrála fantasticky a zaslouženě vyhrála svůj první grandslam," řekla.

Ósakaová hrála v grandslamovém finále jako první Japonka v historii. Zatím přitom měla na kontě jediný turnajový titul, který letos v březnu získala v Indian Wells. Krátce poté vyhrála také jediné dosavadní vzájemné utkání s Williamsovou, v prvním kole turnaje v Miami zvítězila rovněž ve dvou setech.

Murray obhájil na US Open titul v mixu s Mattekovou-Sandsovou

Britský tenista Jamie Murray obhájil na grandslamovém US Open titul ve smíšené čtyřhře, letos ale s novou partnerkou. Spolu s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou dnes ve finále porazili polsko-chorvatský pár Alicja Rosolská, Nikola Mektič 2:6, 6:3, 11:9.

Vloni Murray v New Yorku triumfoval s Martinou Hingisovou, švýcarská tenistka ale po sezoně definitivně ukončila kariéru. Letos se dal dohromady s extravagantní Mattekovou-Sandsovou, která je v ženské čtyřhře partnerkou Lucie Šafářové, a získal celkově čtvrtý grandslamový titul v mixu. Na kontě má i dva úspěchy z Wimbledonu z let 2007 a 2017.

Matteková-Sandsová, která se letos vrací po vážném zranění kolena z loňského Wimbledonu, má z mixu tři trofeje. První získala v roce 2012 na Australian Open a o tři roky později přidala výhru na French Open.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - finále:

Ósakaová (20-Jap.) - S. Williamsová (17-USA) 6:2, 6:4.

Smíšená čtyřhra - finále:

Matteková-Sandsová, J. Murray (USA/Brit.) - Rosolská, Mektič (Pol./Chorv.) 2:6, 6:3, 11:9.