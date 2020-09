Ósakaová i Azarenková útočí na třetí grandslamový titul

New York - Japonka Naomi Ósakaová a Běloruska Viktoria Azarenková se utkají o titul na US Open a jedna z nich se po sobotním finále v New Yorku stane trojnásobnou grandslamovou šampionkou. Jednatřicetiletá Azarenková sahá po triumfu na turnajích velké čtyřky po sedmi letech a navázala by na úspěchy z Australian Open 2012 a 2013. O osm let mladší Ósakaová se předloni radovala na US Open a loni ovládla Australian Open. Finálový souboj začne ve 22:00 SELČ.

Obě už se měly potkat ve finále turnaje v New Yorku v týdnu před US Open, ale Ósakaová do něj kvůli problémům s nohou nenastoupila. "Jsem ráda, že hraju s ní. Viděla jsem pár výměn jejího semifinále a je neskutečná. Hraje agresivně, takže budu muset být silná, ale účast ve finále je požehnání," řekla Azarenková.

Obě hráčky mají za sebou šest vyhraných zápasů a jeden jim chybí k titulu. "Sedmička je moje šťastné číslo a doufám, že to tak bude," podotkla Běloruska s úsměvem. "I když to nevyjde, tak nechci říkat, že jsem prohrála nebo nedosáhla cíle, protože minimálně malou lesklou trofej dostanu," řekla Ósakaová.

Na kurtu se v minulosti potkaly třikrát. Na svém oblíbeném turnaji v Melbourne uspěla v roce 2016 Azarenková, loni a předloni na antuce Ósakaová. Na loňském grandslamovém Roland Garros svedly urputnou třísetovou bitvu a stejná se očekává i nyní.

Z pohledu Azarenkové je účast ve finále trochu jako zázrak. Před turnaji v New Yorku nevyhrála rok zápas. Během koronavirové pauzy ale matka syna Lea tvrdě pracovala. "A teď jsem na sebe pyšná, jak jsem se z porážek stala lepší. A nemluvím o tenisu, ale o tom, že jsem lepší člověk pro sebe, pro mého syna," řekla Azarenková.

O zmoudření mluvila po úspěšném semifinále i Ósakaová. Japonka se po loňském titulu na Australian Open trápila, byla pod tlakem veřejnosti i vlastních očekávání. "S věkem je ale člověk psychicky odolnější. Po delší době na okruhu se naučíte věci lépe zvládat, což tady dokazuju. Bojuju o každý míč a tak to bude i ve finále."

Ósakaová se v případě titulu posune na třetí místo světového žebříčku, Azarenkovou by triumf posunul z 27. na 11. pozici. Vítězka získá šek na tři miliony dolarů.